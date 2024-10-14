Суп-пюре: польза для организма

Затронув тему костного бульона, расскажем о нем подробнее. Костный бульон, как и любой другой мясной продукт, содержит коллаген как один из белков. Да, в нем может быть больше коллагена, чем, например, в филе куриной грудки без кожи. Но в организме коллаген не будет усваиваться в чистом виде. Попадая в организм, коллаген, как и любой другой белок, расщепляется на аминокислоты, и далее уже организм может собирать из этих «кирпичиков» тот белок, который ему сейчас нужен. Эти «кирпичики» могут пойти на выработку гормонов, заживление ран и т. д. , так как у нас нет механизма, чтобы заставить аминокислоты стать коллагеном. В целом употребление таких бульонов допустимо, если вам они нравятся, но каких-то специальных преимуществ по сравнению с цельным белком такой бульон не имеет.