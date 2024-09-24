Суп едят или пьют — как правильно

Использование глагола кушать в речи мужчин о себе (хочу кушать, я кушаю, я (не) кушал), а также когда мужчина или женщина говорит от имени четы или семьи: мы (уже) кушали (покушали), мы (не) хотим кушать и т. п. , противоречит стилистической норме современного литературного языка, придает речи манерность, слащавость, квалифицируется как проявление мещанства в речи«, — комментируют эксперты справочно-информационного портала “Грамота.ру”.