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Суп едят или пьют — как правильно

В России суп едят, кушают и даже хлебают. Но в некоторых странах суп действительно пьют.

Источник: Freepik

Одно из значений глагола «есть» в словарях — принимать, употреблять пищу. В русской кулинарной традиции суп — это вид первых горячих блюд (щи, борщи, уха и т. д.). Откроем Большой толковый словарь русского языка: «Суп — это жидкое кушанье, представляющее собой отвар (из мяса, рыбы, грибов и т. п.) с приправой из овощей, круп и т. п. (Похлебать овощного супчика, поешь супешника)». Блюдо достаточно густое, поэтому, чтобы съесть его, нужна ложка. То есть суп едят ложкой.

Суп есть или кушать?

Часто возникает вопрос — есть суп или кушать? Глаголы «кушать» и «есть» — синонимы. Но отличаются в контексте. Слово «есть» широко применимо, помимо процесса еды, имеет разные значения.

Глагол «кушать» относится к речевому этикету (кушать подано, прошу к столу). "Употребление кушать в 1-м лице единственного числа настоящего времени (я кушаю) или в прошедшем времени (я кушал) допустимо только в речи детей и женщин.

Использование глагола кушать в речи мужчин о себе (хочу кушать, я кушаю, я (не) кушал), а также когда мужчина или женщина говорит от имени четы или семьи: мы (уже) кушали (покушали), мы (не) хотим кушать и т. п., противоречит стилистической норме современного литературного языка, придает речи манерность, слащавость, квалифицируется как проявление мещанства в речи«, — комментируют эксперты справочно-информационного портала “Грамота.ру”.

В Китае суп пьют, как чай

Китайцы с лингвистической точки зрения супы пьют. Много веков назад, когда закладывались кулинарные традиции страны, супы поделили на два вида: питьевые и те, которые принимают перед едой. Вторые стали прародителями большинства современных китайских супов.

Первый тип — больше напоминает лекарственные отвары и применяется в традиционной медицине. «Вне зависимости от типа, китайцы относили суп к напиткам наравне с чаем. Таким образом, за тысячелетия истории в языке укоренилось выражение “пить суп”», — рассказывает ekd.me.

Источники: gramota.ru, gramota.ru/biblioteka, ekd.me.