Суп едят или пьют — как правильно

Одно из значений глагола «есть» в словарях — принимать, употреблять пищу. В русской кулинарной традиции суп — это вид первых горячих блюд (щи, борщи, уха
Суп есть или кушать?
Часто возникает вопрос — есть суп или кушать? Глаголы «кушать» и «есть» — синонимы. Но отличаются в контексте. Слово «есть» широко применимо, помимо процесса еды, имеет разные значения.
Глагол «кушать» относится к речевому этикету (кушать подано, прошу к столу). "Употребление кушать в 1-м лице единственного числа настоящего времени (я кушаю) или в прошедшем времени (я кушал) допустимо только в речи детей и женщин.
Использование глагола кушать в речи мужчин о себе (хочу кушать, я кушаю, я (не) кушал), а также когда мужчина или женщина говорит от имени четы или семьи: мы (уже) кушали (покушали), мы (не) хотим кушать
В Китае суп пьют, как чай
Китайцы с лингвистической точки зрения супы пьют. Много веков назад, когда закладывались кулинарные традиции страны, супы поделили на два вида: питьевые и те, которые принимают перед едой. Вторые стали прародителями большинства современных китайских супов.
Первый тип — больше напоминает лекарственные отвары и применяется в традиционной медицине. «Вне зависимости от типа, китайцы относили суп к напиткам наравне с чаем. Таким образом, за тысячелетия истории в языке укоренилось выражение “пить суп”», — рассказывает ekd.me.
Источники: gramota.ru, gramota.ru/biblioteka, ekd.me.