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Суп-антиоксидант. Диетолог рассказала, чем полезен том ям

Говорят, что азиатские супы обладают целебными свойствами. Например, том ям содержит флавоноиды, которые оказывают стимулирующий эффект на иммунитет.

Источник: Аргументы и факты

Азиатская кухня становится все более популярной — многим нравится кисло-сладкий и пряный вкус пищи, а еще острые специи. При этом блюда по большей части низкокалорийные. Одно из наиболее распространенных — суп том ям, который сегодня подают почти в каждом ресторане, не только азиатском. Есть мнение, что азиатские супы обладают полезными и целебными свойствами. Но так ли это?

Стимулирует и согревает

«Действительно, суп том ям может обладать некоторым стимулирующим иммунитет и антиоксидантным эффектом за счет специфических ингредиентов — источников флавоноидов, это острый перец, лимонная трава, имбирь, — рассказала aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. — В первую очередь, стимулирующее, противовоспалительное, антисептическое и согревающее действие связано с перцем чили, который содержит соединение капсаицин — он придает жгучий вкус».

Немного калорий и яркий вкус

Почему суп приобрел так много поклонников? «Все дело в необычном сочетании кокосового молока, которое имеет немножко сладковатый привкус и специфический аромат, с острым перцем, имбирем и лимоном, — считает диетолог. — Такой букет для европейцев непривычен, но при этом достаточно интересен».

Еще один плюс — традиционный тайский суп готовится на насыщенном курином бульоне, куда добавляются морепродукты и специи. Так что блюдо хоть и не имеет большой калорийности, но все-таки обладает насыщенным вкусом и ароматом.

Не на каждый день

Однако диетолог не рекомендует есть такой суп слишком часто.

«Пусть это будет экзотическое праздничное блюдо, не для каждодневного употребления, — советует врач. — Поскольку блюдо очень острое, то подходит для людей со здоровой пищеварительной системой. Также нужно учитывать возможные аллергические реакции на экзотические продукты и их сочетания».