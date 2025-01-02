Суп-антиоксидант. Диетолог рассказала, чем полезен том ям

Азиатская кухня становится все более популярной — многим нравится кисло-сладкий и пряный вкус пищи, а еще острые специи. При этом блюда по большей части низкокалорийные. Одно из наиболее распространенных — суп том ям, который сегодня подают почти в каждом ресторане, не только азиатском. Есть мнение, что азиатские супы обладают полезными и целебными свойствами. Но так ли это?