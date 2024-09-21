Sun: Дэвид Боуи может снова появиться перед зрителями

Шведская компания Pophouse Entertainment уже отправляла на гастроли аватары ABBA и выкупила права на образы Kiss. Она также собирается отправить в турне голограмму американского певца Элвиса Пресли. Однако не все относятся к подобным шоу благосклонно: например, фронтмен Linkin Park Майк Шинода заявил, что группа ни в коем случае не будет выступать с голограммой вокалиста Честера Беннингтона.