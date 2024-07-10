Сумму можно уменьшить. Юрист раскрыл, когда требовать пересмотра алиментов

Оснований для освобождения от уплаты алиментов нет и в том случае, если у экс-супруги значительно вырос доход, а бывший муж потерял работу, отметила адвокат. В судебном порядке алименты могут быть лишь уменьшены, если бывший супруг испытывает объективные материальные трудности, подтвержденные документами. Например, появление у него детей в новом браке может стать основанием для подачи иска об уменьшении размера выплачиваемых алиментов — если на одного ребенка выплачиваются алименты в размере 25% дохода, то на двоих детей — 33% дохода. Следовательно, в первую семью мужчина может отдавать уже не 25%, а 16,5% своего заработка.