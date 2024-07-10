Сумму можно уменьшить. Юрист раскрыл, когда требовать пересмотра алиментов

Вступление бывшей супруги во второй брак не может быть основанием для пересмотра размера выплачиваемых на несовершеннолетнего ребенка алиментов, рассказала aif.ru адвокат, медиатор Наталья Хурчакова. Однако законом допускаются и некоторые исключения.
«По закону, родитель несет обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей до 18 лет вне зависимости от личной жизни их матери, — говорит Хурчакова. — Единственное исключение — если отец ребенка был лишен родительских прав, а новый супруг ребенка усыновил или удочерил. Тогда к новому супругу переходят все родительские права и обязанности, по содержанию ребенка в том числе».
Оснований для освобождения от уплаты алиментов нет и в том случае, если у экс-супруги значительно вырос доход, а бывший муж потерял работу, отметила адвокат. В судебном порядке алименты могут быть лишь уменьшены, если бывший супруг испытывает объективные материальные трудности, подтвержденные документами. Например, появление у него детей в новом браке может стать основанием для подачи иска об уменьшении размера выплачиваемых алиментов — если на одного ребенка выплачиваются алименты в размере 25% дохода, то на двоих детей — 33% дохода. Следовательно, в первую семью мужчина может отдавать уже не 25%, а 16,5% своего заработка.
«Основанием для снижения суммы выплачиваемых алиментов также могут стать изменение дохода, инвалидизация, временная нетрудоспособность экс-супруга, — отметила Хурчакова. — В этом случае в суд необходимо будет представить все документы, подтверждающие, к примеру, временную нетрудоспособность мужчины и, соответственно, его неспособность в настоящее время зарабатывать деньги по состоянию здоровья и выплачивать алименты».
Ранее адвокат Екатерина Лебедева назвала способы заставить должника платить алименты. По ее словам, самый простой способ заставить платить алименты — оповестить экс-супруга о том, что при отсутствии выплат последует обращение в суд, и заключить мирное соглашение. Если должник откажется и в этом случае от исполнения своих обязательств, принудить его можно исключительно через суд.