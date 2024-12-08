Сумка стоимостью $1,2 млн завоевала всеобщее внимание на неделе искусств

Я возвращаю искусство ремесленничества. В наши дни все отправляют в Китай, чтобы сделать [вещи] как можно дешевле, но настоящая роскошь не производится массово. Я вложил годы путешествий, исследований и инноваций в эти изделия, потому что верю в красоту, счастье и отдачу.