Сумка стоимостью $1,2 млн завоевала всеобщее внимание на неделе искусств

На неделе искусств в Майами (США) художник Ивенс Сен-Клер представил необычную женскую сумочку стоимостью $1,2 млн (~118 млн рублей). Она поразила всех своим изяществом и историей. Об этом пишет New York Post.
Известно, что Сен-Клер на два года отправился в Японию, чтобы встретиться с местными мастерами резьбы по дереву. В дальнейшем он применил свои навыки, выполнив раму для сумки из японского дерева с резьбой ручной работы. Она, кстати, обшита итальянской кожей и кусочками редкой шелковой ткани для кимоно.
Сообщается, что на изготовление такой роскоши понадобится до года. За это время изделие «путешествует» по Японии, Гвинее, Италии и Турции, чтобы местные мастера смогли вложить свой вклад в ее создание.
Я возвращаю искусство ремесленничества. В наши дни все отправляют в Китай, чтобы сделать [вещи] как можно дешевле, но настоящая роскошь не производится массово. Я вложил годы путешествий, исследований и инноваций в эти изделия, потому что верю в красоту, счастье и отдачу.
Сен-Клер говорит, что его сумки — это выгодное вложение средств, поскольку золото, бриллианты и драгоценные камни с годами только растут в цене.
Кажется, сумки должны быть не только красивыми, но и практичными: ранее рассказывали, что россиянка привезла в своей из Таиланда голову крокодила.