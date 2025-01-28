Сумчатых, похожих на маленьких кенгуру, удалось спасти от вымирания

Изначально команда ученых начала с установки по периметру узкой части полуострова забора протяженностью 25 км. Он был необходим, чтобы оградить беттонгов от хищников и создать заповедник площадью 150 тыс га. Позднее, с 2021 год по 2023 год, на эту территорию было завезено более 200 короткомордых кенгуру.