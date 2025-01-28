Сумчатых, похожих на маленьких кенгуру, удалось спасти от вымирания

Специалисты спасли практически от полного исчезновения беттонгов — сумчатых животных, напоминающих маленьких кенгуру. Об этом пишет People со ссылкой на CNN.
Сообщается, что беттонги, также известные как короткомордые кенгуру, прежде населяли большую часть материковой Австралии, но к концу 2010 года их численность уменьшилась на 90%. Согласно примерным подсчетам, число животных сократилось с десятков миллионов до 12−18 тыс.
Беттонги или короткомордые кенгуру — сумчатые животные весом около 2 кг с туловищем длиной до 45 см и хвостом около 30 см. Ученые считают, что этот вид крайне важен для экосистемы. Дело в том, что эти животные, роя землю для поиска пропитания, «перемещают» тонны почвы и создают таким образом микросреды инфильтрации воды.
Известно, что «операция» по спасению беттонгов началась еще в 2019 году. Тогда с целью восстановления экологического разнообразия австралийского полуострова Йорк был запущен проект Great Southern Ark (переименован в Marna Banggara).
Изначально команда ученых начала с установки по периметру узкой части полуострова забора протяженностью 25 км. Он был необходим, чтобы оградить беттонгов от хищников и создать заповедник площадью 150 тыс га. Позднее, с 2021 год по 2023 год, на эту территорию было завезено более 200 короткомордых кенгуру.
К настоящему времени эти усилия привели к значительному увеличению популяции беттонгов. Ученые считают, что животные начали активно размножаться и уже не находятся на грани вымирания.
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