Сухость во рту и падение зрения оказались симптомами редкого диабета

Ранее Life.ru писал о продуктах, которые могут вызвать сахарный диабет. В ежедневном меню не должно быть большого числа продуктов из белой муки, быстрых каш и белого риса. Также следует исключить из рациона сахарозаменители. Помимо диабета второго типа они могут привести к онкологии.