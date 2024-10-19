Сухость во рту и падение зрения оказались симптомами редкого диабета

По словам доктора, от диабета второго типа LADA отличает генетическая предрасположенность и аутоиммунный характер. От первого типа — возраст возникновения болезни: её диагностируют после 30 лет.
Чтобы распознать такой тип диабета, важно знать, есть ли аутоиммунные заболевания у родителей. Например, болезни щитовидной железы, псориаз, витилиго и прочее. Также необходимо сдать анализ крови на определение уровня глюкозы в крови и анализ С-пептид.
«Самое первое — это все симптомы повышенной глюкозы в крови. У пациентов наблюдается полиурия — частое мочеиспускание ночное, полидипсия — повышенная учащенная жажда, сухость во рту, сухость кожных покровов, общая слабость, утомляемость», — подчеркнула врач.
Также при латентном аутоиммунном диабете может снижаться острота зрения. Чтобы выявить болезнь и начать лечение, следует обратиться к врачу.
Ранее Life.ru писал о продуктах, которые могут вызвать сахарный диабет. В ежедневном меню не должно быть большого числа продуктов из белой муки, быстрых каш и белого риса. Также следует исключить из рациона сахарозаменители. Помимо диабета второго типа они могут привести к онкологии.