Судебный пристав записался на стрижку к должнику и задержал его

Им удалось выяснить, что должник работает парикмахером на дому, но адрес они не нашли. Чтобы узнать его, сотрудник Отдела судебных приставов (ОСП) по Центральному району Новокузнецка записался к мужчине на стрижку. Тот, ничего не подозревая, отказывать клиенту не стал. В итоге вместо посетителя к горе-отцу приехала группа судебных приставов.