Судебный пристав записался на стрижку к должнику и задержал его

В Новокузнецке судебный пристав притворился клиентом должника. Об этом сообщает главное управление ФССП по Кемеровской области.
Должник должен был выплачивать алименты на содержание сына, но не делал этого. В итоге накопился долг свыше 900 тысяч рублей. Судебные приставы завели по этому делу исполнительное производство.
Им удалось выяснить, что должник работает парикмахером на дому, но адрес они не нашли. Чтобы узнать его, сотрудник Отдела судебных приставов (ОСП) по Центральному району Новокузнецка записался к мужчине на стрижку. Тот, ничего не подозревая, отказывать клиенту не стал. В итоге вместо посетителя к горе-отцу приехала группа судебных приставов.
Мужчину привезли в ОСП, там на него составили протокол. В суде должнику назначили наказание за уклонение от оплаты алиментов — 10 суток ареста.
Тем временем в России начали действовать новые штрафы для коллекторов. Теперь ответственность за нарушение требований по взысканию долгов будут нести не только профессиональные коллекторские организации.