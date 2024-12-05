В 43 российских регионах пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарств

Помимо этого, Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект, который предложит финансовое обеспечение закупок лекарств для пациентов с редкими заболеваниями из федерального бюджета на случай, если региональные власти не смогут их предоставить. Этот законопроект уже опубликован для общественного обсуждения и может вступить в силу с 1 января 2026 года.