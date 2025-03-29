Судьбе назло. Хирург Карапетян назвал риски перекраивания линий на руках

Линии на ладонях — то, что изучают и анализируют хироманты. Считается, что по ним можно предсказать судьбу. Вот и начали многие стремиться сегодня сами поменять свое предназначение. Обращаются для этого к пластическим хирургам, чтобы поменять вид и направление линий. Но вот не опасно ли это? И к чему такое может привести? Что собой представляет такая экзотическая операция, как коррекционная хиромантия и какие риски она таит, aif.ru рассказал пластический хирург, профессор Георгий Карапетян.
Тренд, которому тысячи лет
Что до хиромантии, проповедники этой псевдонауки уверены, что существующие на ладонях линии отвечают за определенные черты характера, наклонности и даже происходящие в жизни события. Таким образом, считается, что изменив направление этой линии или сместив ее в сторону, можно повлиять на свою судьбу, стать богатым, найти вторую половинку или обрести желанный талант.
Современные «спецы по черточкам» берут на себя функцию психологов, советуя как надо жить, а при необходимости делают коррекцию, начиная с самой простой — прорисовки «треугольника денег» или «линии брака» шариковой ручкой и заканчивая выполнением шрамов.
Незамысловатое колдовство якобы помогает человеку изменить мышление с помощью визуализации, а когда в голове все «встает на место», то и жизнь меняется. В лучшую сторону, конечно.
Главное — это показания
Первыми пластическую операцию по корректировке линий на руках начали проводить японские мастера, в частности доктор Такааки Мацуоке. Всего за 10−15 минут можно стать обладателем вожделенных «нужных» линий, чтобы судьбоносный результат не заставил себя долго ждать.
В России такое оперативное вмешательство тоже пользуется спросом, вот только дорожащие своей репутацией клиники и частные доктора не спешат удовлетворять просьбу пациентов изменить линии на руке. И дело здесь вовсе не в сложности операции. Она как раз довольно простая и заключается в создании искусственной складки на ладони путем шрамирования, но в своей работе врач прежде всего опирается на существующие показания и противопоказания, а также этику и психологическую составляющую. Если же сделать шрамы, а потом передумать, исправлять придется снова с помощью операции, а затем опять же нужна реабилитация.
Задача хирурга — повысить привлекательность, избавить от имеющихся дефектов и рубцов, которые оставили после себя старость или травмы, определенные болезни. В случае с линиями на ладонях речь не идет о возрастных изменениях, травмах или последствиях болезни.
Последствия непредсказуемы
Кроме некоторых согласившихся на такую операцию хирургов, желающие поменять судьбу обращаются за помощью к тату-мастерам и другим далеким от медицины «специалистам». Цена на их услуги остается посильной для многих, и вот уже довольный клиент покидает салон, ожидая скорейших изменений в жизни. Интернет пестрит историями со счастливым концом, герои которых получили то, что хотели после изменения линий на ладонях. А сколько разочаровавшихся, никто не подсчитывал, а тем более неизвестно, сколько из них столкнулись с мгновенными последствиями в виде инфицирования и заражения, гниения раны
К сожалению, в наш бурно развивающийся век люди думают, что керамическая денежная жаба может принести богатство, а кулон с рунической формулой — привлечь любовь. При этом человек не задумывается, что снимая с себя ответственность за свою жизнь и передавая ее в руки амулета или хироманта, он расписывается в собственном бессилии и становится игрушкой в чужих руках со всеми вытекающими последствиями.