Судьбе назло. Хирург Карапетян назвал риски перекраивания линий на руках

Кроме некоторых согласившихся на такую операцию хирургов, желающие поменять судьбу обращаются за помощью к тату-мастерам и другим далеким от медицины «специалистам». Цена на их услуги остается посильной для многих, и вот уже довольный клиент покидает салон, ожидая скорейших изменений в жизни. Интернет пестрит историями со счастливым концом, герои которых получили то, что хотели после изменения линий на ладонях. А сколько разочаровавшихся, никто не подсчитывал, а тем более неизвестно, сколько из них столкнулись с мгновенными последствиями в виде инфицирования и заражения, гниения раны и т. п. А это уже может привести к сложному и долгому лечению, причем не всегда эффективному.