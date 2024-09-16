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Судьба рубля. Как рост ключевой ставки влияет на курс валют

Влияние значения ключевой ставки на формирование курса рубля сейчас снизилось.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Повышение ключевой ставки Банка России до 19% не окажет заметного влияния на курс рубля к другим валютам, сообщил aif.ru инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Хотя ранее ужесточение денежной политики приводило к укреплению рубля.

При прочих равных повышение ключевой ставки является поддерживающим для рубля фактором. Но он не является главным в курсообразовании. Более важным фактором для рубля сейчас является состояние платёжного баланса, в частности соотношение профицита торгового баланса и вывоза капитала.

Сергей Суверов
инвестиционный стратег

Банк России, продолжая отчаянно сражаться с инфляцией, 13 сентября в очередной раз поднял значение ключевой ставки, теперь до 19%. Рост главной ставки провоцирует увеличение ставок по всему спектру финансового рынка, а значит, и увеличение доходности для инвесторов в кредитном, депозитном сегменте, в секторе ценных бумаг.

«Влияние ставки, — отмечает Суверов, — заключается в большей привлекательности для населения и организаций высокодоходных рублёвых инструментов по сравнению с иностранной валютой».

Ранее такое повышение привлекательности стимулировало приток иностранного капитала на российский финансовый рынок, что и приводило к укреплению курса рубля, но теперь трансграничные переводы крайне затруднены международными санкциями, внешний приток спекулятивного и инвестиционного капитала практически иссяк.

«Поэтому повышение ключевой ставки до 19% окажет ограниченное влияние на рубль, — резюмирует эксперт. — Под воздействием этого фактора существенных изменений курса нашей валюты не произойдет».