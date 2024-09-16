Судьба рубля. Как рост ключевой ставки влияет на курс валют

Банк России, продолжая отчаянно сражаться с инфляцией, 13 сентября в очередной раз поднял значение ключевой ставки, теперь до 19%. Рост главной ставки провоцирует увеличение ставок по всему спектру финансового рынка, а значит, и увеличение доходности для инвесторов в кредитном, депозитном сегменте, в секторе ценных бумаг.