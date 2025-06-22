Судьба по особенному сценарию. Жизнь актрисы Светланы Крючковой

Несмотря на то что Светлану Николаевну в итоге ждал успех, в начале все складывалось не по планам: в третьем туре испытаний она провалилась и вернулась домой. Через год она снова отправилась в Москву для поступления уже в Театральный институт им. Бориса Щукина, но эта вершина ей снова не покорилась. В 1969 году Крючкова решила поступить в актерский вуз в третий раз, и ей все-таки удалось поступить в Школу-студию МХАТ, а затем закончить ее с отличием.