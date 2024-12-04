Суд защитил право на компенсацию за курение соседей на балконе

«Супруги обратились в суд с иском к соседу о взыскании компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что они с детьми проживают в квартире в Курске, а ответчик постоянно курит на балконе, имеющем общую стену с балконом их квартиры. Во время курения в их жилое помещение попадает табачный дым, который неприятен и вреден для них. Суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей каждому. Курский областной суд признал решение законным и оставил его без изменения», — указали в пресс-службе.