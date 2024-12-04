Суд защитил право на компенсацию за курение соседей на балконе

«Супруги обратились в суд с иском к соседу о взыскании компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что они с детьми проживают в квартире в Курске, а ответчик постоянно курит на балконе, имеющем общую стену с балконом их квартиры. Во время курения в их жилое помещение попадает табачный дым, который неприятен и вреден для них. Суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей каждому. Курский областной суд признал решение законным и оставил его без изменения», — указали в пресс-службе.
Суд учел, что истица имеет заболевание и от табачного дыма у нее возникает кашель. Суды руководствовались № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и разъяснениями Верховного суда (ВС) РФ. Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей, напомнили в суде.
Позиция высшей инстанции
Верховный суд в 2017 году разрешил взыскивать моральный вред с курящих на балконе соседей в пользу других жильцов дома, которым мешает сигаретный дым, уточняло агентство РАПСИ.
«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — отмечала высшая инстанция.
ВС поддержал в двухлетнем судебном споре жителя Новосибирска, который пытался в судебном порядке запретить своему соседу курение на балконе, но, в конце концов, съехал жить на другую квартиру. Суд присудил ему компенсацию также в размере 5 тысяч рублей.