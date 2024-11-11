Суд запретил женщине входить в комнату брата, чтобы убраться

По словам парня, в течение восьми лет сестру не волновали просьбы не входить в комнату. Также она не обращала внимание на потребность брата в уединении. Сначала девушка приходила около 21:00, но потом врывалась в помещение в 23:00 и иногда оставалась до 4 утра.