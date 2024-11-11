Суд запретил женщине входить в комнату брата, чтобы убраться

Сингапурский суд по семейным делам вынес постановление о запрете женщине входить в комнату брата, которая, предположительно, врывалась к нему ради наведения чистоты. Об этом пишет Oddity Central.
Как сообщает один из членов семьи, напряженность в отношениях между братом и сестрой в последние годы начала сильно расти. Ситуация обострилась на фоне того, что женщина заходила в комнату мужчины ночью, чтобы навести там порядок. Таким образом, нарушала его личное пространство и мешала спать.
По словам парня, в течение восьми лет сестру не волновали просьбы не входить в комнату. Также она не обращала внимание на потребность брата в уединении. Сначала девушка приходила около 21:00, но потом врывалась в помещение в 23:00 и иногда оставалась до 4 утра.
В суде любительнице чистоты удалось добиться приказа о защите от своего брата, который, как сообщается, подверг ее физическому насилию. В это же время девушке было запрещено входить в его комнату, что и стало причиной нападения.
Брат рассказал судье, что часто спешил домой, чтобы запереть свою комнату, однако сестра все равно находила способы попасть туда и начать уборку. По словам женщины, она делала это потому, что хозяин комнаты сам не следил за порядком.
«Если человек сам выполняет работу по дому, сам убирает свою комнату, это нормально. Но после 40 лет они вообще ничего не делают. Даже пальцем не пошевелят!», — заявила она в суде.
Судья не принял слова женщины и заявил, что обе стороны являются взрослыми людьми и «сестре не нужно навязывать брату свои стандарты чистоты». Он также признал, что нападение мужчины было неприемлемым, но предположил, что это могло быть реакцией на сильное беспокойство, вызванное поведением родственницы.
Даже после приговора суда женщина заявила, что она все равно будет заходить в комнату брата и убираться там, так как «эта квартира принадлежит отцу, а не ему».
Однако ей нужно быть осторожной, потому что нарушение постановления суда является уголовным преступлением, наказуемым штрафом, тюремным заключением или и тем, и другим.
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