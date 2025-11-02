Суд в Турции заново рассмотрит дело об особняке, которым пользовались российские дипломаты

Об этом говорится в мотивированном решении суда, которое есть в распоряжении RT. В нём указано, что решение 20-го суда первой инстанции Стамбула от 30 января 2025 года по спору о праве собственности на особняк отменено.
«Дело для повторного рассмотрения возвращается в суд», — говорится в документе.
Ранее газета Sabah утверждала, что после 17-летнего разбирательства суд в Стамбуле якобы постановил передать право собственности на исторический особняк на Босфоре потомкам дипломата царской России Николая Свечина.
Посольство России в Турции вслед за этим заявило, что факты, приведённые в статье, искажены: соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено. Дипломатическая миссия потребовала от газеты опубликовать опровержение материала.