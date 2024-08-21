Суд в США запретил выселять женщину с тремя шумными попугаями из квартиры

Женщина, которой грозило выселение из квартиры на Манхэттене из-за трех попугаев, выиграла суд и получила компенсацию в размере $165 тыс. На нее и громких птиц долгие годы жаловались соседи. Об этом сообщает NBC News.
Мэрил Лессер жила в своей квартире в доме на Манхэттене с тремя попугаями — Лейлой, Джинджер и Кертисом. В эту квартиру она заехала вместе с птицами в 1999 году. Вскоре соседи начали жаловаться на шум и крики, которые издавали птицы.
Отказаться от своих питомцев женщина не могла. Все дело в том, что птицы помогают ей сохранять психическое здоровье, что подтверждается медицинскими документами. Впрочем, правление дома не заботили проблемы женщины. Птицы мешали жить соседям.
Тогда правление решило выселить женщину. Несмотря на многочисленные проверки, Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка не выявил нарушений, однако правление все равно настаивало на своем и в 2016 году начало процедуру выселения. Женщина была вынуждена покинуть квартиру и сдать ее в субаренду. В 2018 году Лессер подала жалобу в Департамент жилищного строительства и городского развития, который подтвердил нарушение ее прав.
Лессер пыталась защитить свое право на проживание с птицами. Правление кооператива, вместо того чтобы пойти на мировое соглашение, решило довести дело до суда. В итоге федеральный суд постановил, что Лессер должна получить компенсацию в размере $165 тыс., а также утвердил покупку ее квартиры за $565 тыс. Кроме того, суд постановил, что в правлении дома обязаны пересмотреть политику в отношении животных-помощников.