Суд в США запретил выселять женщину с тремя шумными попугаями из квартиры

Тогда правление решило выселить женщину. Несмотря на многочисленные проверки, Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка не выявил нарушений, однако правление все равно настаивало на своем и в 2016 году начало процедуру выселения. Женщина была вынуждена покинуть квартиру и сдать ее в субаренду. В 2018 году Лессер подала жалобу в Департамент жилищного строительства и городского развития, который подтвердил нарушение ее прав.