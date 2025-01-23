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Суд в США указал на разницу между слонами и людьми

Суд в США принял решение о том, что слоны не являются людьми. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Источник: AP 2024

Вердикт, принятый Верховным судом штата Колорадо, поставил точку в громком судебном споре, инициированном организацией по защите прав животных Nonhuman Rights Project. По мнению зоозащитников, африканские слоны Мисси, Кимба, Лаки, Лулу и Джамбо, содержащиеся в зоопарке Шайенн-Маунтин в Колорадо-Спрингс, страдают от фактически тюремных условий. Между тем высокоразвитый интеллект и социальная природа слонов требуют более подходящих условий содержания.

Верховный суд штата в своем определении подчеркнул, что дело заключается в определении юридического статуса слонов. Поскольку животные не являются людьми, они не могут требовать освобождения с помощью юридической процедуры, которая предназначена для людей.

Активисты заявили, что решение суда является несправедливым и пообещали, что будут продолжать борьбу.