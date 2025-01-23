Суд в США указал на разницу между слонами и людьми

Вердикт, принятый Верховным судом штата Колорадо, поставил точку в громком судебном споре, инициированном организацией по защите прав животных Nonhuman Rights Project. По мнению зоозащитников, африканские слоны Мисси, Кимба, Лаки, Лулу и Джамбо, содержащиеся в зоопарке Шайенн-Маунтин в Колорадо-Спрингс, страдают от фактически тюремных условий. Между тем высокоразвитый интеллект и социальная природа слонов требуют более подходящих условий содержания.