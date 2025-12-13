Популярные темы
Суд в России приобщил к делу выводы нейросети

В Ростовской области медицинский вывод нейросети оказался среди материалов уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Freepik

По данным агентства, подсудимый избил свою супругу, но утверждал, что на самом деле просто сделал жест рукой в ее сторону. Женщина получила повреждение губы, которое произошло в результате механического воздействия.

«Обвиняемый с выводами не согласился, в экспертизе ему отказали, тогда-то он и решил обратиться к искусственному интеллекту», — сообщается в публикации.

Нейросеть проанализировала изображения травм и пришла к выводу, что на них видно не физическое повреждение, а герпес, кандидоз или другой воспалительный процесс.

Суд посчитал доводы искусственного интеллекта несостоятельными. Мужчину приговорили к четырем месяцам исправительных работ условно. Помимо этого, в доход государства у него удерживаются 5% зарплаты каждый месяц. Фигурант обжаловал решение, но приговор утвердили.