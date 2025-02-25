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В Москве оштрафовали селлера за продажу книги Сорокина «Наследие» на Wildberries

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию «Альва СПБ», занимающуюся розничной торговлей, за продажу романа «Наследие» Владимира Сорокина через маркетплейс Wildberries. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Общество с ограниченной ответственностью “Альва СПБ” признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.20 КоАП РФ (оборот юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), и назначить ему наказание в виде административного штрафа без конфискации оборудования, использованного для изготовления материалов или предметов с порнографическим содержанием несовершеннолетних», — сказано в одном из документов. Там не уточняется, на какую сумму оштрафована организация, однако за такое правонарушение юридическое лицо можно оштрафовать на сумму от 1 млн до 5 млн рублей.

В судебных документах отмечается, что сотрудники полиции увидели книгу «Наследие» на маркетплейсе Wildberries и установили, что продажа ведется от имени «Альва СПБ». После этого в отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд.

Как сказано в едином государственном реестре юридических лиц, «Альва СПБ» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Компания занимается розничной торговлей по почте, а также с использованием интернета.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал издательства АСТ и «Эксмо» на 4 млн рублей. Суд признал их виновными в распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Поводом стало издание «Наследия» Сорокина. Аналогичный штраф за роман получила типография «Парето-принт», где печаталась эта книга.

В апреле 2024 года АСТ официально объявило об остановке продаж книг «Наследие». Как пояснили в издательстве, эти книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Согласно заключению, произведение содержит информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации, — пропаганду гомосексуальных отношений и насилия над детьми.