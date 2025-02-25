В Москве оштрафовали селлера за продажу книги Сорокина «Наследие» на Wildberries

«Общество с ограниченной ответственностью “Альва СПБ” признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.20 КоАП РФ (оборот юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), и назначить ему наказание в виде административного штрафа без конфискации оборудования, использованного для изготовления материалов или предметов с порнографическим содержанием несовершеннолетних», — сказано в одном из документов. Там не уточняется, на какую сумму оштрафована организация, однако за такое правонарушение юридическое лицо можно оштрафовать на сумму от 1 млн до 5 млн рублей.