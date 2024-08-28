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Суд США потребовал определить даты слушаний по иску Google к «Царьграду»

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа Калифорнии просит до 3 сентября согласовать даты заседаний по иску компании Google к телеканалу «Царьград», АНО «ТВ-Новости» и Фонду православного телевидения. Это следует из документов, опубликованных в электронной базе суда.

Источник: Reuters

«Стороны должны связаться с помощником судьи и назвать возможную дату слушаний по ходатайству Google, — говорится в постановлении. — Стороны должны подать соглашение, касающееся любого продления временных запретительных приказов, и график слушаний к 3 сентября».

«Если стороны не смогут прийти к согласию, они должны представить свои позиции в этот же срок (до 3 сентября — прим. ТАСС)», — отмечается в документе.

Google направила иск в суд США 19 августа в связи с постановлением российского суда о разблокировке YouTube-каналов «Царьграда», АНО «ТВ-Новости» и Фонда православного телевидения. Американская компания утверждает, что исполнение решения российского суда нарушит санкции, наложенные в связи с конфликтом на Украине, и хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных.