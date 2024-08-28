Суд США потребовал определить даты слушаний по иску Google к «Царьграду»

Google направила иск в суд США 19 августа в связи с постановлением российского суда о разблокировке YouTube-каналов «Царьграда», АНО «ТВ-Новости» и Фонда православного телевидения. Американская компания утверждает, что исполнение решения российского суда нарушит санкции, наложенные в связи с конфликтом на Украине, и хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных.