Суд США потребовал определить даты слушаний по иску Google к «Царьграду»

«Стороны должны связаться с помощником судьи и назвать возможную дату слушаний по ходатайству Google, — говорится в постановлении. — Стороны должны подать соглашение, касающееся любого продления временных запретительных приказов, и график слушаний к 3 сентября».
«Если стороны не смогут прийти к согласию, они должны представить свои позиции в этот же срок (до 3 сентября — прим. ТАСС)», — отмечается в документе.
Google направила иск в суд США 19 августа в связи с постановлением российского суда о разблокировке YouTube-каналов «Царьграда», АНО «ТВ-Новости» и Фонда православного телевидения. Американская компания утверждает, что исполнение решения российского суда нарушит санкции, наложенные в связи с конфликтом на Украине, и хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных.