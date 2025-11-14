Популярные темы
Суд разрешит судьбу 272 картин Николая Рериха и его сыновей

МОСКВА, 14 ноя — РАПСИ. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение о передаче в собственность государства 272 картины художника Николая Рериха и его сыновей, которые находятся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока, сообщил РАПСИ в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Останкинский суд Москвы передал картины в собственность государства. «Решением суда картины признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства. С решением не согласилась Международная общественная организация “Международный центр Рерихов”, в поданной апелляционной жалобе указано, что именно центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции», — отметили в Мосгорсуде.

Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 16 декабря. Это не первый спор о наследии Рерихов: ранее суды отказывали Центру Рерихов в истребовании библиотеки, картин и рисунков.