Суд разрешит судьбу 272 картин Николая Рериха и его сыновей

Ранее Останкинский суд Москвы передал картины в собственность государства. «Решением суда картины признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства. С решением не согласилась Международная общественная организация “Международный центр Рерихов”, в поданной апелляционной жалобе указано, что именно центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции», — отметили в Мосгорсуде.