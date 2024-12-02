Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей

Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Например, как следует из апелляционного постановления, адвокат Василенко заявил, что его подзащитный имеет на иждивении одного несовершеннолетнего и троих малолетних детей, занимает активную гражданскую позицию, а также совершил пожертвования в организации по охране природы и помощи бездомным животным. Он попросил назначить ему наказание в виде штрафа или в виде условного лишения свободы. Адвокат Смирнова утверждал, что его доверитель не участвовал в сговоре с другими охотниками. Он также указал на то, что они ехали на рыбалку, поэтому сговора с целью незаконной охоты не было.