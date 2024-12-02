Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей

Согласно постановлению областного суда, двум приговоренным — Алексею Василенко и Александру Смирнову суд зачел время запрета определенных действий, который был назначен в качестве меры пресечения, в срок отбывания наказания в колонии-поселении. Срок засчитали один к одному, то есть один день запрета определенных действий приравнивался к одному дню колонии-поселения. Соответственно, назначенный им срок наказания по такой схеме уже «истек», поэтому суд постановил освободить Смирнова и Василенко от него.
Суд апелляционной инстанции также существенно сократил объем ущерба, который браконьеры причинили природе. Суд первой инстанции, вынесший приговор, определил размер ущерба — 4,74 млн руб. Однако Сахалинский областной суд пересчитал величину и указал, что ущерб составляет 780 тыс. руб. При этом браконьеры уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.
В конце февраля 2023 года на севере Сахалина в Охинском районе были обнаружены останки 26 краснокнижных северных оленей, многие из которых были самками. Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб). По этой статье суд может в качестве минимального наказания назначить штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., в качестве максимального — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Спустя год, в январе 2024 года, Охинский городской суд вынес приговор четырем охотникам: Алексей Василенко получил 11 месяцев колонии-поселения, Александр Смирнов — год колонии поселения, Николай Гродовский — шесть месяцев колонии-поселения, Артем Шишкин — шесть месяцев лишения свободы условно.
Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Например, как следует из апелляционного постановления, адвокат Василенко заявил, что его подзащитный имеет на иждивении одного несовершеннолетнего и троих малолетних детей, занимает активную гражданскую позицию, а также совершил пожертвования в организации по охране природы и помощи бездомным животным. Он попросил назначить ему наказание в виде штрафа или в виде условного лишения свободы. Адвокат Смирнова утверждал, что его доверитель не участвовал в сговоре с другими охотниками. Он также указал на то, что они ехали на рыбалку, поэтому сговора с целью незаконной охоты не было.
Охинский городской прокурор также подал апелляционное представление, в котором не согласился с вынесенным приговором и попросил назначить каждому из четырех браконьеров по три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
В итоге Сахалинский областной суд оставил приговоры всем четырем осужденным без изменений, но постановил освободить Смирнова и Василенко от наказаний. Кроме того, суд отменил решение о конфискации одного из вещественных доказательств — снегохода, его судьбу будет решать новое судебное разбирательство.