Суд оставил россиянку без балкона

Власти обратились в суд, иск был удовлетворен. «Администрация Индустриального района Перми инициировала иск, обосновывая его отсутствием у женщины правовых оснований для проведения таких работ. Женщина устроила балкон, не имея на то правовых оснований», — резюмирует пресс-служба ведомства. Пермячку обязали в течение двух месяцев демонтировать балкон и восстановить прежний вид стены.