Суд ООН признал требования России по конвенции о геноциде приемлемыми

Суд ООН признал приемлемыми требования России по конвенции о геноциде к Украине.

Источник: Reuters

ГААГА, 8 дек — РИА Новости. Международный суд ООН признал приемлемыми встречные требования России в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за российской спецоперации и установил Украине дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа, говорится в постановлении.

Суд установил, что встречные требования РФ в рамках разбирательства по конвенции о геноциде «являются приемлемыми и считаются частью текущего разбирательства».

«Тем же постановлением суд разрешил Украине подать ответ на требования, а Российской Федерации — ответное заявление. Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков подачи этих письменных заявлений», — говорится в решении, которое инстанция распространила в понедельник.

Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России «юридическое оружие» вновь провалились.