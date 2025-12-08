Суд ООН признал требования России по конвенции о геноциде приемлемыми

Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России «юридическое оружие» вновь провалились.