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18:23 (мск), источник: © РИА Новости

Суд ограничил Алена Делона в дееспособности

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения, сообщает телеканал BFMTV.

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Источник: AP 2023

Как сообщается, актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости, ответственность за которые поручена специально назначенному судом представителю.

«Это очень радостное решение», — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера. Роль специального представителя также заключается в том, чтобы помочь Алену Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача, отмечает телеканал.

Две недели назад сообщалось, что Делон прошел официальное медицинское освидетельствование. Его результаты не сообщались.

Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен в свою очередь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в «попытке умышленного убийства» звезды французского кино.

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