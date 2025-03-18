Суд обязал китайца выплатить компенсацию супруге за ведение хозяйства

Женщина по фамилии Ху вышла замуж за Вана в 2011 году, в этом же году у них родилась дочь. Со временем супруги в семье возникли разногласия, особенно по вопросам воспитания ребенка. В 2022 году после очередного скандала Ху ушла из дома, а в конце 2023 года подала на развод.