Суд обязал китайца выплатить компенсацию супруге за ведение хозяйства

В Китае суд обязал мужчину выплатить ¥250 тыс. (около $35 тыс. или ₽2,9 млн) своей супруге при разводе за все домашние обязанности, которые она выполняла в браке. Изначально женщина запрашивала ¥50 тыс. ($6,8 тыс. или ₽573 тыс.), сообщает South China Morning Post.
Женщина по фамилии Ху вышла замуж за Вана в 2011 году, в этом же году у них родилась дочь. Со временем супруги в семье возникли разногласия, особенно по вопросам воспитания ребенка. В 2022 году после очередного скандала Ху ушла из дома, а в конце 2023 года подала на развод.
В суде женщина потребовала не только полную опеку над дочерью и раздел имущества, но и компенсацию за годы работы по дому. По ее словам, ей пришлось уволиться с работы, чтобы заботиться о семье. В свою очередь, Ван практически не участвовал в ведении хозяйства.
Суд удовлетворил ее требования и обязал Вана выплачивать алименты на ребенка. Кроме того, мужчина должен единовременно перечислить Ху ¥250 тыс. за все домашние обязанности, которые женщина выполняла в браке.
«Работа по дому часто незаметна, но это не значит, что она ничего не стоит. Она должна распределяться между супругами», — пояснил помощник судьи Фу Сайя.
Согласно Гражданскому кодексу Китая, при разводе супруг, который выполнял основные обязанности по дому и уходу за детьми, может потребовать компенсацию.
Решение суда вызвало широкий резонанс в китайском интернете. Многие пользователи поддержали женщину. Однако некоторые выразили несогласие, заявив, что мужчины тоже вносят свой вклад в семью: «Мы, мужчины, предоставляем услуги шофера и телохранителя. Ценятся ли наши “услуги”?», — написал пользователь.
Законопроект распространяется на тех россиян, которые занимаются исключительно ведением домашнего хозяйства. К такой деятельности относятся работы по дому: приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой и обувью, уборка квартиры, затраты времени на покупку продуктов, уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, уход за престарелыми родителями.
Ежемесячная выплата занятым ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека — в 2025 году он составляет 19 329 ₽