Суд назвал причину включения Моргенштерна в реестр иноагентов

В иске к Минюсту РФ Моргенштерн указал, что какого-либо уведомления о принятом решении не получал, является деятелем культуры, искусства, а политическую деятельность не осуществляет. Деятельность в интересах иностранного источника не ведет. По заявлению самого исполнителя, он никогда не являлся членом политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие-либо должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления.