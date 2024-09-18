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Суд назвал причину включения Моргенштерна в реестр иноагентов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Исполнитель и блогер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, что стало причиной его включения в реестр иноагентов. Соответствующая информация отражена в мотивированном решении суда по иску о снятии с него статуса иноагента, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Анализ распространяемых Моргенштерном А. Т. материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника. В основанном Моргенштерном А. Т. Telegram-канале освещаются события, в том числе политического характера, сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти Российской Федерации решений», — следует из материалов дела.

Судом установлено, что в некоторых размещаемых публикациях выражаются сомнения относительно достоверности предоставляемой государственными органами Российской Федерации и их представителями информации.

В иске к Минюсту РФ Моргенштерн указал, что какого-либо уведомления о принятом решении не получал, является деятелем культуры, искусства, а политическую деятельность не осуществляет. Деятельность в интересах иностранного источника не ведет. По заявлению самого исполнителя, он никогда не являлся членом политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие-либо должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Суд первой инстанции отклонил иск Моргенштерна к Минюсту РФ о снятии с него статуса иноагента. Исполнитель был включен в реестр 6 мая 2022 года.