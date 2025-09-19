Суд над педагогом в Екатеринбурге: общественники встают на защиту учителя

Ход событий: от урока до суда
Конфликт начался во время урока у восьмиклассников. По данным суда, два ученика нарушали дисциплину, а после замечания педагога ситуация обострилась. Молодой учитель кинул шариковую ручку в школьника. Затем возникла перепалка, и Перминов попытался отвести одного из подростков к директору. «Сергей заломил подростку руку и повел его в кабинет директора», — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд установил, что действия педагога причинили потерпевшему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль". Перминов получил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства, а также лишился права преподавать на два года и обязан выплатить компенсацию 120 тысяч рублей за моральный вред школьнику.
Реакция общественности и поддержка педагога
После увольнения Перминов устроился мастером по установке домофонов, однако его судьбой заинтересовались общественники. Одним из защитников педагога стал блогер Сергей Колясников.
«Мы планируем найти адвоката, собираем документы. Понятно, что на него сильно надавили, уволился по собственному желанию, но я считаю, что его практически уволили сразу… Обязательно поможем с выплатой штрафа. Возможно, сможем устроить на работу по профилю. Негоже, чтобы учитель физики, которые и так в дефиците, занимался установкой домофонов. Ситуация дикая», — отметил он.
Перминов 16 сентября встретился с представителями общественности: отцом Максимом (Миняйло) и главой Русской Общины Екатеринбурга Игорем Черноскутовым, которые передали ему 200 тысяч рублей для покрытия судебных издержек. Как отмечал Колясников в своём блоге, адвокат уже найден, и ведётся подготовка к апелляции.
Одновременно губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал создание региональной комиссии по защите профессиональных прав педагогов. Цель инициативы — оперативное реагирование на нарушения прав учителей. Однако, как признают активисты, для Перминова это решение может запоздать, поскольку процесс апелляции уже запущен.
История подняла вопрос о границах педагогических методов и степени защищённости учителей. В соцсетях пользователи обсуждают, почему профсоюзы не смогли предотвратить подобные ситуации, а также критикуют непрозрачность системы наказаний для педагогов.
Пока судебное разбирательство продолжается, общественники пытаются помочь Перминову вернуться к преподаванию. «Решение суда уже вынесено, и любые попытки вмешательства неэффективны», — подчеркнул Колясников, призвав администрацию Екатеринбурга не мешать подготовке апелляции.