Суд над педагогом в Екатеринбурге: общественники встают на защиту учителя

Конфликт начался во время урока у восьмиклассников. По данным суда, два ученика нарушали дисциплину, а после замечания педагога ситуация обострилась. Молодой учитель кинул шариковую ручку в школьника. Затем возникла перепалка, и Перминов попытался отвести одного из подростков к директору. «Сергей заломил подростку руку и повел его в кабинет директора», — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.