Суд над Марин Ле Пен: кому выгодно устранить противника Макрона во Франции

Журнал Le Figaro еще в прошлом году обратил внимание на растущий рейтинг Ле Пен. В 2010 году он составлял всего 14%, а в 2024-м — уже 40%. При этом ее партия «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции имеет 126 депутатов, а президентская «Вместе за республику» — на 30 меньше, что тоже говорит о предпочтениях французов.