Суд над Марин Ле Пен: кому выгодно устранить противника Макрона во Франции

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осуждена на четыре года, из них два года условно. Кроме этого, суд запретил ей избираться в органы власти в течение пяти лет. Как раз в 2027 году во Франции должны будут пройти президентские выборы, в которых Ле Пен имела шансы на победу.
В политику она попала благодаря своему отцу Жан-Мари Ле Пену, который передал ей партию «Национальный фронт» в 2011 году. Ее обвиняли в связях с Россией. Действительно, она посещала нашу страну и даже признавала итоги референдума в Крыму и Севастополе. В 2022 году осудила начало специальной военной операции, но призывала сохранить отношения с Москвой ради безопасности.
Президентские амбиции Ле Пен
Марин Ле Пен трижды участвовала в президентских выборах. В 2017 и 2022 годах ей удалось выйти во второй тур, где ее соперником был действующий президент Франции Эмманюэль Макрон.
— Когда националистически настроенные политики набирают популярность, система ищет недемократические способы заставить их замолчать, — заявил лидер правой бельгийской партии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.
Журнал Le Figaro еще в прошлом году обратил внимание на растущий рейтинг Ле Пен. В 2010 году он составлял всего 14%, а в 2024-м — уже 40%. При этом ее партия «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции имеет 126 депутатов, а президентская «Вместе за республику» — на 30 меньше, что тоже говорит о предпочтениях французов.
— Во Франции, стране прав человека, судьи применяют методы, которые раньше считались прерогативой авторитарных режимов. Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов, — цитирует слова Ле Пен канал TF1.
Схожая ситуация недавно произошла в Румынии. В этой стране победителем первого тура стал правый кандидат Кэлин Джорджеску. 6 декабря 2024 года Конституционный суд отменил результаты выборов. Якобы на избирательный процесс повлияла Россия.
Кому не нравятся правые политики
Министр инфраструктуры и транспорта Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини дал понять, кого не устраивают правые политики во власти и, в частности, Ле Пен.
— Решение против Ле Пен — это объявление войны Брюсселем в то время, когда вызывают страх воинственные установки председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Эмманюэля Макрона. Нас не запугать, нас не остановить: полный вперед, мой друг, — написал он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что французский суд показал, что означает либеральная демократия, и переключился на поведение чиновников Евросоюза.
— Патриотов можно отстранять от дел любой ценой — судебными решениями, внешним вмешательством, покушениями. В то же время выступающий за войну Брюссель может делать все что угодно: удалять текстовые сообщения о заказах просроченных вакцин на десятки миллиардов евро, взламывать мобильные телефоны, торговать инсайдерской информацией, — поделился своим мнением в социальных сетях Сийярто.
Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич считает, что в исключении Ле Пен из президентской гонки выигрывают ее противники и внутри Франции, и в Европейском союзе.
— Она активно развивала контакты с итальянскими, испанскими и восточноевропейскими правыми партиями. Ле Пен хотела выступить в качестве лидера евроскептического антибрюссельского правого движения, и это стало угрозой для европейского истеблишмента, — пояснил эксперт.
По мнению Буневича, суд над французским политиком — это и посыл для других европейских правых, что с ними могут поступить так же. Например, звучат призывы запретить немецкую партию «Альтернатива для Германии».
Кому точно невыгодно устранение Ле Пен — Вашингтону. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Мюнхене дал понять, что его страна — патрон европейских правых.