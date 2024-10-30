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Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем

Депутат ГД Нилов: суббота 2 ноября станет сокращенным рабочим днем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, хотя это и не предпраздничный день, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Призываю всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства и на то, что мы в субботу, 2 ноября, отрабатываем за 30 апреля», — сказал он.

Депутат отметил, что 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику 4 ноября.

«Прошу всех работодателей обратить внимание на такие нюансы и обеспечить соблюдение прав работников 2 ноября», — добавил Нилов, отметив, что Минтруд придерживается такой же позиции.