МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, хотя это и не предпраздничный день, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Призываю всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства и на то, что мы в субботу, 2 ноября, отрабатываем за 30 апреля», — сказал он.
Депутат отметил, что 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику 4 ноября.
«Прошу всех работодателей обратить внимание на такие нюансы и обеспечить соблюдение прав работников 2 ноября», — добавил Нилов, отметив, что Минтруд придерживается такой же позиции.