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Стюардессы рассказали, какую еду и напитки следует избегать в самолете

Бортпроводницы из США рассказали, какую еду и напитки пассажирам следует избегать в самолете, пишет Independent.

Источник: Freepik

Как рассказала бортпроводница Уитни, работающая в одной известной американской авиакомпании, она бы не рекомендовала пассажирам пить воду, которую разносят в самолете.

«Все зависит от того, насколько часто чистят трубы в системе, откуда мы набираем воду. Большинство бортпроводников не пьют воду из-под крана на борту самолета», — призналась она.

Другая стюардесса по имени Деннис сообщила, что не стала бы есть на месте пассажиров стейки из рыбы или мяса, которые подают в процессе перелета, потому что такая еда, как правило, всегда пережарена.

«Если вы очень требовательны к тому, как следует готовить стейк, не ешьте это», — добавила женщина.