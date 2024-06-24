Стюардессы рассказали, какую еду и напитки следует избегать в самолете

Как рассказала бортпроводница Уитни, работающая в одной известной американской авиакомпании, она бы не рекомендовала пассажирам пить воду, которую разносят в самолете.
«Все зависит от того, насколько часто чистят трубы в системе, откуда мы набираем воду. Большинство бортпроводников не пьют воду из-под крана на борту самолета», — призналась она.
Другая стюардесса по имени Деннис сообщила, что не стала бы есть на месте пассажиров стейки из рыбы или мяса, которые подают в процессе перелета, потому что такая еда, как правило, всегда пережарена.
«Если вы очень требовательны к тому, как следует готовить стейк, не ешьте это», — добавила женщина.