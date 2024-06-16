Стюардессы рассказали, какие привычки пассажиров их раздражают

Верный способ попасть в список неприятных пассажиров — передавать мусор стюардессам в неположенное для этого время. Члены экипажа часто жалуются на грязные салфетки и фантики, так как их уборка не только доставляет хлопоты, но и может быть опасна для здоровья. По словам стюардесс, у них гораздо больше обязанностей, чем просто сбор мусора. И если они все еще подают напитки, они не будут разбираться с отходами пассажиров, параллельно обслуживая других путешественников.