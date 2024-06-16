Стюардессы рассказали, какие привычки пассажиров их раздражают

Этикет нужно проявлять не только на земле, но и в воздухе. Стюардессы перечислили 7 привычек пассажиров, которые выводят их из себя. И вот, что им не нравится.
Горы мусора
Верный способ попасть в список неприятных пассажиров — передавать мусор стюардессам в неположенное для этого время. Члены экипажа часто жалуются на грязные салфетки и фантики, так как их уборка не только доставляет хлопоты, но и может быть опасна для здоровья. По словам стюардесс, у них гораздо больше обязанностей, чем просто сбор мусора. И если они все еще подают напитки, они не будут разбираться с отходами пассажиров, параллельно обслуживая других путешественников.
Грязные подгузники
Аналогичная ситуация обстоит и с использованными подгузниками. Не пытайтесь положить этот предмет детской гигиены мусорный мешок: стюардессе нужно пройти мимо 100 человек, которые вряд ли хотят чувствовать неприятный запах.
Прикосновения
Не стоит трогать стюардессу, когда нужно, чтобы она обратила внимание. Стюардессы недоумевают, почему пассажиры думают, что к ним можно прикасаться. По словам членов экипажа, достаточно просто обратиться к бортпроводнице, и она откликнется на просьбу.
Прозвища
Также не стоит обращаться к стюардессам, используя прозвища, например, «куколка, “сладкая” и тому подобное. Зачастую стюардессам не нравится такое отношение к себе и они предоставляют плохое обслуживание таким пассажиром до самого конца рейса.
Флирт
Есть пассажиры, которые уверены, что флирт со стюардессой поможет им переместиться из эконома в бизнес класс. Однако бортпроводницы за пару комплиментов никого не пересаживают. По словам стюардесс, если кто-то хочет получить повышение класса обслуживания, это должно быть рассмотрено сотрудниками на стойке регистрации, но никак не членами экипажа.
Еда по расписанию
Запрашивать еду и напитки можно только тогда, когда пришло время. Стюардессам очень не нравится, когда их просят о чем-то, когда они заняты другим делом. По словам одной из бортпроводниц, невозможно запомнить, что место 6 В хочет колу, 10А — кофе со сливками, 12D — водку, а 13D, например, нужны наушники.
Неблагодарность
Быть стюардессой — это изнурительная работа, поэтому стоит поблагодарить персонал за обслуживание как во время, так и после полета. Стюардессы признаются, что они не переносят пассажиров, которые не здороваются и не прощаются, а еще не говорят «спасибо». Поэтому бортпроводницы очень ценят, когда путешественники находят время, чтобы поблагодарить их.