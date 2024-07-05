Стюардессы рассказали, что их раздражает в работе

Трудно представить перелет, в котором не встретится кричащий ребенок, — успокоить его непросто, особенно если родитель тоже окажется нервным. Такие матери — или, что реже, отцы — могут мешать работе бортпроводников. Часто они, к примеру, выпускают детей гулять в коридор, где они мешают тележке с питанием или пристают к другим пассажирам. При этом попытка окружающих, в том числе бортпроводников, поговорить с родителями и упросить их посадить ребенка на место заканчивается крупным скандалом с обвинениями в адрес компании.