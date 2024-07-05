Стюардессы рассказали, что их раздражает в работе

1. Пытаться познакомиться
Некоторые пассажиры — преимущественно мужчины — не прочь завести знакомство со стюардессами, настойчиво пытаясь узнать их имя и даже пригласить на свидание. Это не всем по нраву: во-первых, это нарушает личные границы человека, во-вторых — бортпроводница в этот момент находится на работе, что само по себе не располагает к личному общению и нарушению субординации между пассажирами и сотрудниками авиакомпании.
2. Устроить скандал
Трудно представить перелет, в котором не встретится кричащий ребенок, — успокоить его непросто, особенно если родитель тоже окажется нервным. Такие матери — или, что реже, отцы — могут мешать работе бортпроводников. Часто они, к примеру, выпускают детей гулять в коридор, где они мешают тележке с питанием или пристают к другим пассажирам. При этом попытка окружающих, в том числе бортпроводников, поговорить с родителями и упросить их посадить ребенка на место заканчивается крупным скандалом с обвинениями в адрес компании.
3. Напиться
Пьяные пассажиры теряют контроль над собой — они могут не только вступить в перепалку со стюардами или начать приставать к стюардессам, но и навредить окружающим или представлять опасность для экипажа. При этом буйность — не единственная беда подвыпивших путешественников: некоторые из них напиваются до такого состояния, что нуждаются в срочной медицинской помощи, из-за чего приходится экстренно сажать самолет.
4. Испачкать туалет
Во время полета туалетом пользуется все пассажиры — и каким бы он ни был чистым в начале путешествия, особенно неаккуратные посетители уборной стремительно испачкают все помещение. Жалобы на грязь и недовольство неизбежно посыпятся на голову стюардесс — и тогда им приходится либо убирать его самостоятельно, либо попросту закрывать до посадки самолета, отправляя всех нуждающихся в другой конец салона.
5. Вытянуть ноги в проход
Стюардессы постоянно ходят по салону самолета — приносят еду и напитки, помогают пассажирам, проверяют ручную кладь, общаются с пилотами. Выдвинутые в проход ноги могут помешать этому: приходится будить спящих или отдыхающих пассажиров и просить их подвинуться, что в некоторых случаях может закончиться грубостью. Наконец, это и травмоопасно: в темноте можно не увидеть препятствия на пути, споткнуться и упасть.
6. Часто нажимать на кнопку вызова
Это удобная функция — вместо того чтобы кричать стюардессе, ее всегда можно вызвать, нажав специальную кнопку. Однако некоторые пассажиры используют ее постоянно, причем иногда по незначительным поводам. Это отвлекает стюардесс от их работы и даже может начать раздражать, что напрямую отразится на качестве сервиса.
7. Находиться на борту с плачущим ребенком
Крик ребенка на борту самолета — причина для недовольства не только пассажиров, но и стюардесс. Все понимают, что успокоить малыша непросто, но громкий крик и рыдания могут вывести из себя даже самого терпеливого пассажира — и нужно обладать крепкими нервами, чтобы выдержать это непростое испытание.