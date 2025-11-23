Стюардессе «Уральских авиалиний» дали семь лет колонии

Как установлено судом, в январе Волковой в социальных сетях попался ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, к которому она начала испытывать неприязнь из-за его участия в СВО. Позднее она увидела его в телевизионной передаче. Она нашла телефон танкиста, позвонила ему и высказала угрозы. Позднее в чате деревни Сапроново в Подмосковье Волкова написала ряд постов в поддержку СВО. В одном из них она заявила о готовности угостить военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье.