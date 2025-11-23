Популярные темы
Стюардессе «Уральских авиалиний» дали семь лет колонии

Варвара Волкова написала в соцсетях, что готова угостить военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье.

Источник: Freepik

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в подмосковном городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд признал Волкову виновной по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказали в суде.

Как установлено судом, в январе Волковой в социальных сетях попался ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, к которому она начала испытывать неприязнь из-за его участия в СВО. Позднее она увидела его в телевизионной передаче. Она нашла телефон танкиста, позвонила ему и высказала угрозы. Позднее в чате деревни Сапроново в Подмосковье Волкова написала ряд постов в поддержку СВО. В одном из них она заявила о готовности угостить военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье.