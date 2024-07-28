Стюардесса рассказала, какой секретный жаргон используют на борту

Спиннер (spinner) — этот термин относится к тем пассажирам, которые опаздывают и не могут найти свое место в салоне самолета. Экипаж называет их именно спиннерами, так как эти люди обычно выглядят слишком взволнованными, когда ищут свое кресло и пытаются найти свободное пространство для багажа на верхних полках.