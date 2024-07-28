Стюардесса рассказала, какой секретный жаргон используют на борту

Анонимная бортпроводница из Qatar Airways рассказала о терминах, которые используются на борту, и вот некоторые из них.
Слово пакс (рах) означает пассажиров, используется оно чаще всего в том случае, когда нужно сообщить, сколько человек находится на борту.
Ворота вшей (Gate lice) — жаргон, который может оскорбить тех, кто любит добираться до борта самолета в первую очередь. Этот термин относится к чрезмерно нетерпеливым пассажирам, которые собираются у выхода на посадку еще до того, как о ней было объявлено.
Брифинг (briefing) — жаргонное выражение, которое означает, что экипаж хочет собраться вместе и обсудить предстоящий рейс. Стюардессы обсуждают время полета и требования определенной страны и аэропорта к обслуживанию пассажиров и экипажа.
Бегуны (runners) — это те, кто спешит с одного стыковочного рейса на другой, так как их первый рейс был отправлен с задержкой.
Спиннер (spinner) — этот термин относится к тем пассажирам, которые опаздывают и не могут найти свое место в салоне самолета. Экипаж называет их именно спиннерами, так как эти люди обычно выглядят слишком взволнованными, когда ищут свое кресло и пытаются найти свободное пространство для багажа на верхних полках.
Бункер грешников (sin bin) — выражение, которое используют в том случае, если самолет стоит недалеко от взлетной полосы, а пассажиры наблюдают за тем, как взлетает другое воздушное судно. Происходит это потому, что по расписанию этот самолет должен взлететь раньше, из-за чего путешественники вынуждены ждать на борту самолета.