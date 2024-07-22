Стюардесса рассказала, как стать бортпроводником

Летать по всему миру, получая за это деньги, — работа мечты для многих людей. Некоторые стремятся стать бортпроводником, даже не подозревая, что у каждой летной профессии есть свои стандарты.
Стюардесса, известная в социальных сетях как миссис Мива, рассказала о требованиях, которым должен соответствовать каждый бортпроводник.
Возраст и рост
Во многих авиакомпаниях достаточно достичь совершеннолетия, чтобы вас приняли на работу. Но иногда бортпроводником можно стать только по достижении 21 года.
Минимальный рост будущего сотрудника должен составлять 1,6 метра.
Отсутствие татуировок и пирсинга
Если у вас есть татуировка на шее или ладони, вас могут не взять на желаемую должность. То же относится и к пирсингу.
Но, если рисунки на теле можно скрыть под одеждой, то проблема разрешается сама собой.
Языки
Одно из основных требований к бортпроводнику — знание английского языка. На нем вы должны свободно говорить и писать.
Если вы знаете другие иностранные языки, это будет плюсом, но к обязательным требованиям не относится.
Хорошая физическая подготовка
Вы должны быть в хорошей форме, а также уверенно чувствовать себя в воде. В случае чрезвычайной ситуации вам пригодится умение плавать и хорошая физическая подготовка.
Работа 24/7
Путешествовать за деньги кажется мечтой, однако вы должны быть готовы к ненормированному графику — бортпроводники могут работать без выходных и отгулов в течение всего года.
Образование и опыт работы
Желательно иметь законченное образование, а также опыт работы в сфере обслуживания. Однако для многих авиакомпаний это не является обязательным требованием.
Черты характера
Стрессоустойчивость и стойкость — отличные личностные черты для бортпроводника. Помимо этого надо быть гибким, жизнерадостным и дружелюбным, а также уметь искренне улыбаться даже в плохом настроении.
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Анна Морозова