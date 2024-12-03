Стюардесса призвала сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

Стюардесса Шер Киллоу призвала сажать в тюрьму пассажиров, которые ходят по салону самолета босиком. О том, за какие действия на борту воздушного судна необходимо ввести серьезное наказание, девушка рассказала на своей странице в TikTok.
По словам американки, больше всего ее раздражает, когда мужчины сидят в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами. Кроме того, стюардесса считает недопустимым сильный запах духов от пассажиров самолета.
— Пахнуть чем-либо в самолете должно быть незаконно, — рассказала девушка.
Стюардесса иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту. По словам девушки, предмет гигиены может быть испачкан из-за того, что мужчины не могут контролировать свое мочеиспускание.
Американская авиакомпания Delta Airlines напомнила кандидаткам на должность стюардессы о необходимости не забывать надеть нижнее белье на собеседование. Помимо этого, перевозчик настоятельно рекомендовал не сквернословить, не жевать жвачку и не надевать излишне откровенные наряды.