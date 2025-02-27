Стюардесса объяснила, почему нельзя забирать сумки во время экстренной эвакуации

За это время необходимо открыть дверь самолета, проинструктировать пассажиров и проследить, чтобы каждый из них покинул кабину через надувной трап. Поэтому, если хотя бы несколько человек решат взять с собой сумки и рюкзаки, времени может не хватить и тогда придется «заплатить слишком высокую цену».