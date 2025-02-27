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Стюардесса объяснила, почему нельзя забирать сумки во время экстренной эвакуации

Нарушение простого правила может привести к трагическому исходу.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: МЧС РФ

Лианна Кой, стюардесса из Коннектикута (США), рассказала, почему в случае чрезвычайной ситуации ручную кладь нужно оставить в салоне самолета. По ее словам, основная причина заключается в том, что эвакуация всех пассажиров должна занять не более 90 секунд, — пишет New York Post.

За это время необходимо открыть дверь самолета, проинструктировать пассажиров и проследить, чтобы каждый из них покинул кабину через надувной трап. Поэтому, если хотя бы несколько человек решат взять с собой сумки и рюкзаки, времени может не хватить и тогда придется «заплатить слишком высокую цену».

У нас нет даже двух дополнительных секунд на эвакуацию каждого пассажира в самолете.

Лианна Кой
стюардесса из Коннектикута

Более того, если пассажир во время спуска по надувному трапу случайно заденет его молнией, острым углом чемодана или колесиками, он может сдуться или лопнуть. В таком случае пассажиры и персонал попросту не смогут покинуть кабину самолета.

Перейдем к насущным вопросам: если хотите получить рыбу, запомните, чего не стоит делать на борту. Ранее рассказывали, какие привычки раздражают стюардесс.