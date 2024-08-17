Стюардесса: чтобы получить желаемую еду, нужно сидеть в начале самолета

Стюардесса из Гонконга призналась, что есть определенная «стратегия рассадки» и что у некоторых рядов в самолете есть существенное преимущество перед другими.
«Часто обслуживание еды начинается в передней части салона и продвигается назад», — поделилась Делиш Джойс Чан, проводница из авиакомпании Cathay Pacific. «Выбор места спереди может увеличить вероятность того, что вас обслужат раньше».
И совершенно обратная ситуация может приключиться с людьми, которые сидят на дальних рядах — иногда они вынуждены выбирать из того, что осталось. Вот почему эксперты по путешествиям предлагают брать с собой еду из дома или, по крайней мере, провести небольшое исследование заранее. Имея представление о том, что вам могут предлагать на борту, можно определиться, запастись ли своими закусками или просто сидеть сложа руки и наслаждаться обслуживанием в полете.
Эксперты предлагают упаковывать сладкие и соленые закуски, а также йогурт или фруктовые смузи в небольшие контейнеры, чтобы у сотрудников контроля не было претензий и можно было с легкостью пройти все ограничения безопасности.
Но и выбирать определенные продукты тоже стоит с умом. Те продукты, которые обладают так называемым умами, пятым вкусом, лучше не употреблять на большой высоте в ограниченном количестве. К ним относятся, например, сыр пармезан, грибы, помидоры и другие. А если на борту захочется угоститься хорошим вином, предпочтение стоит отдать напитку со сладкой фруктовой ноткой. Оно поможет легче пережить перелет, в отличие от вина с дубовым вкусом.