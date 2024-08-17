Стюардесса: чтобы получить желаемую еду, нужно сидеть в начале самолета

И совершенно обратная ситуация может приключиться с людьми, которые сидят на дальних рядах — иногда они вынуждены выбирать из того, что осталось. Вот почему эксперты по путешествиям предлагают брать с собой еду из дома или, по крайней мере, провести небольшое исследование заранее. Имея представление о том, что вам могут предлагать на борту, можно определиться, запастись ли своими закусками или просто сидеть сложа руки и наслаждаться обслуживанием в полете.