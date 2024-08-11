Стволы заряжают на плюс: как восстанавливают российские леса

— Никто не знает, сколько деревьев высокого класса бонитета вырубили, но психологическую отметку, то есть больше половины, давно топорами прошли уже. А что вы хотите? Деревья высокого класса бонитета, они же самые лучшие, в том числе и с точки зрения экономики! Прямые, толстоствольные, большие. То есть на 1 куб. м качественных пиломатериалов надо меньше затрат на спиливание, транспортировку, — говорит директор проектного офиса климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» на базе Сибирского федерального университета кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верховец.