Стволы заряжают на плюс: как восстанавливают российские леса

Двадцатилетняя экстенсивная модель лесопользования привела к уничтожению сотен гектаров ценных пород деревьев. Чтобы восстановить систему выращивания ценного леса и остановить его нынешнюю деградацию, в восьми российских городах работают ДНК-лаборатории, где проводят генетический анализ семян, из которых затем пытаются вырастить высокие и толстоствольные деревья. Процесс восстановления может занять десятилетия, говорят эксперты. Подробности — в материале «Известий».
Бревна против науки.
Ученые из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ) в своей научной работе «Ресурсный потенциал российских лесов» заявляли, что при столь значительных запасах древесины деревообрабатывающие предприятия испытывают дефицит круглого леса, пригодного для спила, а его стоимость растет. «Почти 90% лесозаготовок приходится менее чем на 30% площади российских лесов, а площадь лесов, арендованных для заготовки древесины, сокращается», — рассказал «Известиям» автор исследования кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник ЦЭПЛ Юрий Гагарин.
В 2005 году новый Лесной кодекс возложил полномочия по лесовосстановлению на арендаторов лесных участков, которые не всегда выполняли свои обязанности. В итоге деревья высокого класса бонитета за 20 лет вырубали регулярно, но лесовосстановление не велось не всегда. Бонитет — это прежде всего показатель качества условий произрастания леса, соотношение его возраста и средней высоты деревьев. Существует пять классов бонитета, к первому относятся высокие и толстоствольные деревья, к пятому — тонкоствольные и низкие.
— Никто не знает, сколько деревьев высокого класса бонитета вырубили, но психологическую отметку, то есть больше половины, давно топорами прошли уже. А что вы хотите? Деревья высокого класса бонитета, они же самые лучшие, в том числе и с точки зрения экономики! Прямые, толстоствольные, большие. То есть на 1 куб. м качественных пиломатериалов надо меньше затрат на спиливание, транспортировку, — говорит директор проектного офиса климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» на базе Сибирского федерального университета кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верховец.
Основная экономическая проблема российских эксплуатируемых лесов заключается в их низкой продуктивности и низком приросте, считают в Центре ответственного природопользования Института географии РАН.
— Например, в лесах Карелии годовой показатель прироста леса не превышает и 1,5 куб. м/га, а аналогичный показатель в стране со схожими почвенно-климатическими условиями в лесах Финляндии больше примерно вдвое, — говорит замруководителя Центра ответственного природопользования ИГ РАН Андрей Птичников.
Всероссийская лабораторная работа.
Ученые предупреждают о жесточайшем дефиците древесного сырья в десятилетней перспективе, с которым столкнется Россия.
— Взоры лесозаготовителей неизбежно обратятся к защитным и малонарушенным лесам, средневозрастным и приспевающим насаждениям, не достигшим возраста рубки, — считает Юрий Гагарин.
Проблемы российских лесов сделали необходимость их срочного воспроизводства очевидной, поэтому ряд мер на государственном уровне принят и реализуется. Чтобы выводить и выращивать ценные породы деревьев, специалисты ФБУ «Рослесозащита» (подведомственно Федеральному агентству лесного хозяйства) проводят в восьми российских генетических лабораториях исследования ДНК биоматериала российских лесов. Лаборатории работают в Красноярске, Хабаровске, Воронеже, Алтайском крае, Барнауле, Санкт-Петербурге, Архангельске, подмосковном Пушкино. Последняя открылась в 2022 году в Улан-Удэ (Бурятия) специально для исследования качества и воспроизводства вырубленных деревьев вокруг озера Байкал.
— Исследуют биоматериал дорогостоящих хвойных, таких как сосна кедровая, ели, лиственницы или редкие породы дубов. Виды перечисленных родов на территории РФ в лабораториях из хвои, листьев, семян и древесины выделяют ДНК того или иного дерева за счет проведения полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Делается это для увеличения количества выделенной ДНК и возможности ее распознать, затем описать полученный результат в электрофорезных камерах или в капиллярах с помощью фрагментного анализа. С 2016 по 2024 год в них выполнено порядка 29,4 тыс. ДНК-анализов семян по контролю за оборотом репродуктивного материала, — говорит начальник отдела оценки состояния лесных ресурсов генетическими методами ФБУ «Рослесозащита» Ольга Серикова.
Почему именно в этих городах открыли лаборатории генетического анализа российских лесов, в «Рослесозащите» не уточнили. Однако в упомянутом исследовании ЦЭПЛ сказано, что от многолетних сплошных вырубок пострадали Сибирь, север России, Дальний Восток и европейская часть России. Больше всего ценных деревьев вырублено в Карелии, Архангельской, Иркутской областях, Приморском и Хабаровском краях. «Здесь проходили сплошные рубки в течение многих лет, многое утрачено», — говорит директор проектного офиса климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» на базе Сибирского федерального университета кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верховец.
В Рослесхозе говорят, что лаборатории равномерно распределены по административным округам и природным зонам, согласно распространенности основных лесообразующих пород деревьев. Лаборатории нужны для того, чтобы уточнять ареалы распространения всех вышеперечисленных пород, проводить фитосанитарный мониторинг естественных и искусственных насаждений, питомников и репродуктивного материала, а также объектов лесного семеноводства.
Работают специалисты генетических лабораторий так. Сначала семена лесных деревьев собирают, хранят в резервном фонде, затем транспортируют в российские субъекты. Чтобы получить из семени первоклассное толстоствольное и высокое дерево, нужно следить за качеством их репродуктивного материала, делать это лучше посредством метода ДНК-анализа семян деревьев. Методы ДНК-анализа помогают контролировать законность оборота репродуктивного материала по всей технологической цепи воспроизводства лесов, начиная со сбора семян, их обработки до посадки. К тому же они позволяют достоверно устанавливать принадлежность семян к конкретной селекционной категории, считают в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхозе).
— Это важно для пресечения возможных попыток выдать за улучшенные семена обычные. С начала 2024 года заготовлено более 0,7 т улучшенных семян, они будут использованы в лесовосстановительных работах 2025 года. Такие семена позволяют вырастить деревья, которые будут более устойчивыми для различных болезней леса и резких изменений климата и позволят более эффективно заселять деревьями малолесные регионы России, решать проблемы с опустыниванием, — говорит начальник управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.
Плюс федеральные деньги.
Несмотря на острую проблему лесовосстановления ценных пород деревьев в России, их продолжают вырубать. Это неудивительно: такие деревья экономически ценные, отличаются особой фактурой и применяются в производстве мебели, предметов интерьера и других потребительских товаров. В 2023 году Рослесинфорг оценил объем рубок ценных пород деревьев (дуба, ясеня, бука и др.) в 1,5 млн куб. м — на уровне показателя за 2022-й. «Общий объем заготовки древесины в России в 2023 году составил 188 млн куб. м, в 2022-м — 195 млн куб. м. Таким образом, доля заготовки ценных пород составляет порядка 1% от общего объема», — говорит президент национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная.
Процесс взращивания ценных деревьев из улучшенных семян сложный и займет годы, предупреждают эксперты. Одним из его этапов является проектирование объектов лесного семеноводства, в частности лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков, выращивание затем плюсовых деревьев. Плюсовым генетики считают дерево с улучшенными характеристиками.
«В категорию плюсовых отбираются деревья, отличающиеся прямоствольностью, полнодревесностью, хорошим очищением стволов от сучьев, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням. В одновозрастных, чистых по составу высокополнотных насаждениях плюсовые деревья должны превышать средние показатели древостоя по высоте на 10% и более, по диаметру — на 30% и более. В насаждениях, пройденных постепенными и выборочными рубками, допускается выделение плюсовых деревьев, превосходящих средние показатели древостоя по высоте не менее чем на 8%, диаметру — на 20%, но отвечающих всем вышеперечисленным требованиям», — говорит доцент кафедры лесоводства кандидат сельскохозяйственных наук Уральского государственного лесотехнического университета Алексей Осипенко.
Воспроизводством российских лесов по закону занимаются арендаторы лесных участков под контролем органов государственной власти и местного самоуправления. Но сейчас лесовосстановлению препятствует недостаток средств у арендаторов в связи с переориентацией сбыта лесоматериалов в Китай и страны Азии из-за санкций и снижения маржинальности бизнеса. «У многих арендаторов не хватает средств для качественного лесовосстановления. На мой взгляд, наиболее остро проблемы стоят в европейской части России, особенно у среднего и малого бизнеса в лесозаготовке. В Хабаровском крае, отчасти в Красноярском также имеются подобные проблемы», — говорит замруководителя Центра ответственного природопользования ИГ РАН Андрей Птичников.
В регионах власти сами занимаются разведением плюсовых деревьев, их выращивают, но это процесс дорогостоящий и долгий, не все деревья выживают. «В Архангельской области учтено 428 плюсовых деревьев, в том числе подлежит списанию 44», — ответил в письменной форме зампредседателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.
В Республике Башкортостан уже много лет разрабатывают лесосеменные плантации для нужд региональных лесов. Чиновники признаются, что дело хотя и нужное, но весьма затратное. «Бюджетированием занимаемся мы в регионе, но надеемся на помощь федерального центра с будущего года», — говорит министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Возможно, процесс выращивания плюсовых деревьев пойдет эффективнее. До 2030 года решено продлить федеральный проект «Сохранение лесов». «В него будут включены агроуходы. То есть будут учитываться как количественные, так и качественные характеристики восстановления лесов — это уход за лесными культурами, создание благоприятных условий для роста и развития лесных насаждений», — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.