Студия Disney приступила к созданию сиквела «Дьявол носит Prada»

В сентябре 2023 года стало известно, что шестиэтажный таунхаус из фильма «Дьявол носит Prada» в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене был продан за $26,5 млн. По сюжету, именно в этом доме жила главред журнала Ranway Миранда Пристли. Дом был спроектирован архитектором Стэнфордом Уайтом и построен в 1906 году. В 2005 году дом был отреставрирован под руководством дизайнера Даймонда Баррата.