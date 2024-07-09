Студия Disney приступила к созданию сиквела «Дьявол носит Prada»

Компания Disney работает над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada» (2006), который собрал в прокате $326 млн. Для написания сценария приглашена Алин Брош Маккенна, автор оригинальной картины. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в настоящий момент сиквел находится на ранней стадии разработки. Также остается не известным, кто из оригинального актерского состава вернется к работе над продолжением фильма. Сообщается, что сейчас переговоры о возвращении ведет режиссер Дэвид Фрэнкел и продюсер оригинальной картины Венди Файнерман. Студия пока не подтверждает работу над сиквелом.
В 2022 году в интервью изданию E! News исполнительница главной роли Энн Хэтэуэй выразила сомнения о том, что продолжение фильма «Дьявол носит Prada» возможно. По ее словам, фильм был актуален для совершенно другой эпохи.
Фильм 2006 года «Дьявол носит Prada» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер. В центре сюжета — молодая журналистка Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), которая переезжает в Нью-Йорк и устраивается ассистентом к Миранде Пристли (Мэрил Стрип) — главному редактору журнала высокой моды.
За роль Миранды Пристли Мэрил Стрип получила премию «Золотой глобус» и была номинирована на премию «Оскар». Фильм стал прорывом в карьере актрисы Эмили Блант.
В сентябре 2023 года стало известно, что шестиэтажный таунхаус из фильма «Дьявол носит Prada» в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене был продан за $26,5 млн. По сюжету, именно в этом доме жила главред журнала Ranway Миранда Пристли. Дом был спроектирован архитектором Стэнфордом Уайтом и построен в 1906 году. В 2005 году дом был отреставрирован под руководством дизайнера Даймонда Баррата.