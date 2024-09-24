Студенты создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер

В начале 2010-х группа студентов из Омска создала Bot Farm Corporation (BF Corp), которая стала мировым лидером по разработке программного обеспечения для игры в онлайн-покер. Их историю рассказало издание Bloomberg.
От задумки до первых больших денег
Один из студентов-геймеров из Омска во время пика онлайн-покера убедил своих товарищей в том, что на этом можно зарабатывать серьезные деньги. Во время обучения они специализировались на теории вероятностей, теории игр, физике, математике и экономике, что помогло им реализовать задумку.
Студенты практиковались в игре в покер, используя макароны в качестве фишек. Проигравшие в турнире оставались голодными, в то время как победитель получал еду. Молодые люди привлекали преподавателей по теории вероятности и теории игр, чтобы пополнить копилку своих знаний.
Постепенно студенты начали привлекать внешних инвесторов. Среди них оказался Петр Власенко, который выиграл PartyPoker St. Petersburg Open 2006 года. Он же разработал математический подход для оценки шансов при каждой руке (комбинации карт, которые есть у игрока).
Соединив свои знания и теорию Власенко, студенты создали программное обеспечение, которое могло играть в покер. Постепенно молодые люди внедряли алгоритм в крупнейшие покерные сайты. Всего за несколько лет изобретателям удалось заменить человека в этой игре. Так, разработка могла подключаться к платформе при минимальном контроле со стороны пользователей и находить лучший ход из нескольких миллионов вариантов.
Омск VS крупный исследовательский центр
В 2012 году студентов заметил преподаватель московской бизнес-школы из Мичигана Дэвид Фэрлэмб, который раньше руководил казино. Он заключил с разработчиками сделку, которая, по мнению Фэрлэмба, заключалась в широком коммерческом потенциале их технологии.
Студенты приняли участие в турнире среди программ по игре в покер Neo Poker Lab в 2012 и 2013 годах. Сибиряки соревновались с двумя ведущими исследовательскими центрами — Carnegie Mellon в Питтсбурге и Исследовательской группой компьютерного покера Университета Альберты, — а также с другими учеными и любителями технологий.
В 2013 году разработка сибиряков Neo заняла призовые места в нескольких категориях и выиграла соревнование по лимитному техасскому холдему, отодвинув на второе место бота из Альбертского университета.
Борьба с ботами
В 2015 году американская индустрия онлайн-покера начала бороться с ботами. Тогда омские студенты решили внести коррективы в свою разработку.
Они научили свою программу имитировать поведение реальных игроков — двигать мышкой за столом, генерировать убедительную речь в чате даже рандомизировать время, затраченное им на принятие решения.
С 2018 года BF Corp начала продавать свое ПО в виде приложения для компьютера и смартфона, предоставив возможность клиентам самим решать, как использовать его. А вместо поиска способов обойти запреты на ботов компания переключилась на усовершенствование основного ИИ.
На пике популярности BF Corp зарабатывала более 10 млн долларов в год на продаже доступа к своей системе. Часть этой прибыли тратилась на эксперименты с новыми, неожиданными способами эксплуатации ИИ как внутри, так и за пределами покерной экономики.
В 2020 году омичи создали компанию Deeply офисы в Новосибирске и Санкт-Петербурге, наняли в штат специалистов по маркетингу для продажи продукта. Миссия компании — «обеспечить комфортные условия для игроков».
Затем Deeply наняла сотни программистов и аналитиков, большинство из которых не знало, что основным бизнесом является покер. Многие клиенты Deeplay были покерными клубами.
Что студенты из Омска делают сейчас
Омичи рассказали, что на данный момент они продолжают продавать программное обеспечение, но не знают, как именно используются боты и кто ими пользуется. Им это просто не интересно.
Созданный ими ИИ сейчас предназначен не только для покера. Программное обеспечение адаптировано к другим задачам — оно анализирует бейсбол, крикет, фэнтезийные виды спорта и финансовые рынки, научившись выявлять закономерности, недоступные человеческому пониманию.
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