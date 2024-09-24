Студенты создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер

Один из студентов-геймеров из Омска во время пика онлайн-покера убедил своих товарищей в том, что на этом можно зарабатывать серьезные деньги. Во время обучения они специализировались на теории вероятностей, теории игр, физике, математике и экономике, что помогло им реализовать задумку.