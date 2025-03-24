Студенты смогут купить билеты на «Сапсан» со скидкой 50%

Высокоскоростные поезда — один из самых удобных способов передвижения по стране. Самые популярные из них — «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом. Цены на поездку, правда, порой кусаются, но благодаря новой акции «РЖД» для некоторых пассажиров проезд может стать дешевле.
Об акции «Скидка студентам — 50%» компания рассказала на своем официальном сайте. Согласно ее условиям, пассажиры студенты могут купить билеты на «Сапсаны» вдвое дешевле, если:
- Приобретут их не ранее чем за 2 часа и не позднее чем за 5 минут до отправления поезда.
- Предъявят документ, подтверждающий статус студента (подойдет студенческий или аспирантский билет, ординаторское удостоверение, зачетная книжка или справка об очном обучении, выданная не более 3 месяцев назад).
Акция продлится с 20 марта по 30 апреля 2025 года. Распространяется она только на следующие классы обслуживания: Базовый, Экономический, Экономический +, Семейный, С животными — иными словами, купить вдвое дешевле «Бизнес» не удастся.
Кроме этого, в компании уже действует скидка 25% для студентов на купе и сидячие места во всех высокоскоростных поездах — она действительна до 31 августа и по ней билеты можно покупать заранее (но необходимо зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус»).
Еще одна хорошая новость для тех, у кого сложности с планированием и внимательностью: власти предложили возможность бесплатно менять данные документов в уже купленных билетах сразу после покупки, чтобы пассажир мог исправить ошибку.