Студенты смогут купить билеты на «Сапсан» со скидкой 50%

Кроме этого, в компании уже действует скидка 25% для студентов на купе и сидячие места во всех высокоскоростных поездах — она действительна до 31 августа и по ней билеты можно покупать заранее (но необходимо зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус»).