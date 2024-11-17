Студентки университета Кореи бастуют против зачисления в вуз мужчин

Как сообщает The Korea Times, руководство вуза решило перейти к совместному обучению женщин и мужчин. Это связано с сокращением численности молодых людей в стране и предстоящими сложностями с набором новых студентов. Пока все это только на уровне идеи, ее еще не обсудили, но девушки уже начали активно выступать против.