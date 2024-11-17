Студентки университета Кореи бастуют против зачисления в вуз мужчин

Как сообщает The Korea Times, руководство вуза решило перейти к совместному обучению женщин и мужчин. Это связано с сокращением численности молодых людей в стране и предстоящими сложностями с набором новых студентов. Пока все это только на уровне идеи, ее еще не обсудили, но девушки уже начали активно выступать против.
Они требуют, чтобы в университете даже не обсуждали возможность приема мужчин. По их мнению, идея совместного с парнями обучения — это «позор» и «игнорирование основополагающего принципа университета Донгдук». Активистки заявили, что женские университеты обязаны играть ведущую роль в развитии талантов женщин.
Студентки развесили школьные куртки по всей территории вуза и отказывались покидать здание в ночь с 11 на 12 ноября. С 12 ноября они начали пропускать занятия. Кроме того, активистки расписали граффити помещения университета.
Движение за сохранение Донгдука в первозданном виде поддержали девушки из других аналогичных вузов. Так. активистки из женского университета Суншин потребовали, чтобы их вуз также отказался от приема мужчин.
К слову, жизнь студентов полна разных трудностей. У многих из них не хватает денег. Ранее мы рассказывали, как и на чем экономят студенты.