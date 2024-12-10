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Студентка создала «электронную книгу» для людей из XIX века

В нее поместилось несколько десятков литературных произведений.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Rachel Walsh

Студентка Кардиффской школы искусств и дизайна Рэйчел Уолш решила объяснить Чарльзу Диккенсу, что такое электронная книга «Киндл». Для этого она создала «книгу книг» — большую портативную книгу с книжными миниатюрами.

Уолш рассказала, что человека из прошлого можно познакомить с современными технологиями и объяснить значение слов «электронная книга» и «интернет» только через метафоры. Поэтому она смастерила один большой книжный разворот с отсеками для 40 миниатюрных произведений, которые, по мнению студентки, могли бы понравиться Диккенсу.

В «книге книг» можно найти такие произведения, как «Дон Кихот» Сервантеса, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Отелло» Шекспира. Также Уолш положила несколько книг самого Диккенса и более современные литературные шедевры (например, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера).

Ранее назвали четыре причины покупать бумажные книги.