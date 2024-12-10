Студентка создала «электронную книгу» для людей из XIX века

Уолш рассказала, что человека из прошлого можно познакомить с современными технологиями и объяснить значение слов «электронная книга» и «интернет» только через метафоры. Поэтому она смастерила один большой книжный разворот с отсеками для 40 миниатюрных произведений, которые, по мнению студентки, могли бы понравиться Диккенсу.