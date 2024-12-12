Студент вымогал у отеля деньги при помощи дохлых тараканов

Парень из китайского города Тайчжоу придумал способ заработать во время путешествий. Останавливаясь в отелях, он создавал проблемы с гигиеной, чтобы обратиться к руководству и пообещать принять соответствующие меры.
В сентябре прошлого года 21-летний Цзян решил отложить поступление в университет и деньги на него потратить на путешествие по Китаю, но вскоре средства иссякли. Проанализировав расходы, парень понял, что большая часть сбережений уходит на отели. Молодой человек решил это исправить и нашел способ выманивать деньги у руководства гостиниц.
Как передает Oddity Central, Цзян собрал целую коллекцию мертвых тараканов, клопов, цикад, прядей волос и даже использованных контрацептивов и стал оставлять их в номерах, в которых останавливался. Позже он звонил сотрудникам отеля, чтобы пожаловаться на свои «находки». Молодой человек угрожал персоналу оставить негативные отзывы в интернете и испортить репутацию заведению.
Многие руководители соглашались не брать с Цзяна плату за проживание и даже выплачивали компенсацию, так как им не нужна подпорченная репутация. Однако в августе этого года один управляющий отказался верить в негигиеничность своего отеля и решил рассказать о молодом человеке другим отелям, которые подтвердили, что у них останавливался этот аферист, который жаловался на тараканов и цикад.
Полиция раскрыла схему Цзяна и связалась с отелями в пяти провинциях Китая. Выяснилось, что жертвами парня стали не менее 63 гостиниц. Сообщается, что ему в общей сложности удалось получить более 38 тысяч юаней (526,4 тысячи рублей).
Это не первый случай, когда люди пытаются найти способ получить бесплатное жилье, однако не все используют такие изощренные методы. Так, недавно стало известно о японце, который в течение пяти лет ночует у незнакомцев.