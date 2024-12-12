Студент вымогал у отеля деньги при помощи дохлых тараканов

Многие руководители соглашались не брать с Цзяна плату за проживание и даже выплачивали компенсацию, так как им не нужна подпорченная репутация. Однако в августе этого года один управляющий отказался верить в негигиеничность своего отеля и решил рассказать о молодом человеке другим отелям, которые подтвердили, что у них останавливался этот аферист, который жаловался на тараканов и цикад.