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Студент потратил годы, чтобы смастерить самую высокую в мире шляпу

Наконец, многолетние попытки увенчались успехом и самодельная пятиметровая шляпа из мусорного ведра попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

Джошуа Кайзер, студент из Пенсильвании (США), осуществил свою многолетнюю мечту, смастерив шляпу высотой примерно в 548 см. Книга рекордов Гиннесса назвала этот рекорд — абсолютным.

Сообщается, что такая необычная идея пришла на ум студенту еще во времена пандемии коронавируса, когда университетский кампус закрылся на карантин, из-за чего у Кайзера появилось больше свободного времени.

Я просматривал веб-сайты в поисках вдохновения. В конце концов, я наткнулся на фотографию эксцентричного мужчины, позирующего с гигантским цилиндром на голове — самой высокой шляпой в мире.

Джошуа Кайзер
студент из Пенсильвании (США), смастеривший самую высокую шляпу

На той фотографии был запечатлен Одилон Озэр, который установил рекорд в 2018 году, создав шляпу всего на несколько см меньше, чем у Кайзера.

По какой-то причине образ нелепо высокой шляпы не выходил у меня из головы. Я закрыл ноутбук и отправился искать материалы для изготовления шляпы. Я был убежден, что смогу побить рекорд.

Джошуа Кайзер
студент из Пенсильвании (США), смастеривший самую высокую шляпу

Первая попытка создания «самой высокой шляпы» из картона и липучек у Кайзера вышла крайне неудачной. Идеи использовать проволочную сетку, деревянные дюбели и даже гайки — также не увенчались успехом.

В конечном счете, спустя годы попыток, Кайзер разработал «дизайн» шляпы из легких водосточных желобов и мусорного ведра, обтянутой красной тканью. Так и появилась на свет шляпа, установившая новый рекорд Гиннесса.

Ранее рассказывали, что подросток из Южной Дакоты (США) отрастил волосы длиной более 1,6 м, установив тем самым рекорд Гиннесса.