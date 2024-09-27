Студент потратил годы, чтобы смастерить самую высокую в мире шляпу

Джошуа Кайзер, студент из Пенсильвании (США), осуществил свою многолетнюю мечту, смастерив шляпу высотой примерно в 548 см. Книга рекордов Гиннесса назвала этот рекорд — абсолютным.
Сообщается, что такая необычная идея пришла на ум студенту еще во времена пандемии коронавируса, когда университетский кампус закрылся на карантин, из-за чего у Кайзера появилось больше свободного времени.
Я просматривал веб-сайты в поисках вдохновения. В конце концов, я наткнулся на фотографию эксцентричного мужчины, позирующего с гигантским цилиндром на голове — самой высокой шляпой в мире.
На той фотографии был запечатлен Одилон Озэр, который установил рекорд в 2018 году, создав шляпу всего на несколько см меньше, чем у Кайзера.
По какой-то причине образ нелепо высокой шляпы не выходил у меня из головы. Я закрыл ноутбук и отправился искать материалы для изготовления шляпы. Я был убежден, что смогу побить рекорд.
Первая попытка создания «самой высокой шляпы» из картона и липучек у Кайзера вышла крайне неудачной. Идеи использовать проволочную сетку, деревянные дюбели и даже гайки — также не увенчались успехом.
В конечном счете, спустя годы попыток, Кайзер разработал «дизайн» шляпы из легких водосточных желобов и мусорного ведра, обтянутой красной тканью. Так и появилась на свет шляпа, установившая новый рекорд Гиннесса.
Ранее рассказывали, что подросток из Южной Дакоты (США) отрастил волосы длиной более 1,6 м, установив тем самым рекорд Гиннесса.