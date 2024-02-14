Студент начал летать на пары самолетами из-за дороговизны жилья

По информации телеграм-канала Baza, Тим Чен учится на курсах искусствоведения в университете Британской Колумбии.
Студент живет в городе Калгари, расположенном в 423 милях (680 километров) от Ванкувера. Занятия проходят всего несколько раз в неделю.
Сначала молодой человек думал снимать жилье, но проанализировав цены на арендную недвижимость, он понял, что перелеты обойдутся дешевле.
Чтобы добраться до университета он тратит чуть больше часа: около получаса на самолете за 150 долларов и от аэропорта до непосредственно учебного заведения.
По словам студента, летать на занятия он планирует до самого диплома.