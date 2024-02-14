Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент начал летать на пары самолетами из-за дороговизны жилья

Канадский студент начал летать на учебу самолетами из-за дорогого жилья в Ванкувере.

По информации телеграм-канала Baza, Тим Чен учится на курсах искусствоведения в университете Британской Колумбии.

Студент живет в городе Калгари, расположенном в 423 милях (680 километров) от Ванкувера. Занятия проходят всего несколько раз в неделю.

Сначала молодой человек думал снимать жилье, но проанализировав цены на арендную недвижимость, он понял, что перелеты обойдутся дешевле.

Чтобы добраться до университета он тратит чуть больше часа: около получаса на самолете за 150 долларов и от аэропорта до непосредственно учебного заведения.

По словам студента, летать на занятия он планирует до самого диплома.