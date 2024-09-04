Студент из Индии создал самый маленький в мире пылесос. Как он выглядит

Он рассказал, что на этот раз «полностью переработал дизайн», подготовив более 50 принципиально новых схем, чтобы убедиться, что его творение соответствует требуемым стандартам. Принцип работы миниатюрного изделия такой же, как и у обычных габаритных помощников по хозяйству: он работает от электричества, собирает мусор с помощью всасывания, создаваемого отрицательным внутренним давлением.