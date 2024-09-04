Студент из Индии создал самый маленький в мире пылесос. Как он выглядит

23-летний индийский студент Тапала Надамуни создал самый маленький пылесос в мире. Его достижение подтвердили в Книге рекордов Гиннесса. Размер аппарата составляет всего 0,65 см — это на 0,2 см меньше предыдущего рекорда, установленного в 2022 году.
Пылесос измеряется по самой короткой оси его корпуса, то есть размеры ручки и шнура питания не учитываются. Тапала, который ранее установил аналогичный рекорд в 2020 году с пылесосом размером в 1,76 см, последние годы работал над тем, чтобы улучшить свои результаты, но многие попытки оказывались неудачным.
Он рассказал, что на этот раз «полностью переработал дизайн», подготовив более 50 принципиально новых схем, чтобы убедиться, что его творение соответствует требуемым стандартам. Принцип работы миниатюрного изделия такой же, как и у обычных габаритных помощников по хозяйству: он работает от электричества, собирает мусор с помощью всасывания, создаваемого отрицательным внутренним давлением.
Именно достижение необходимой мощности всасывания оказалось сложной задачей для молодого разработчика — пришлось неоднократно вносить дополнительные изменения в конструкцию для устранения проблемы. Основой для корпуса стала шариковая ручка с добавлением небольших элементов пластика и металла.
Внутри пылесоса находится крошечный вращающийся вентилятор, работающий от четырехвольтового вибрационного двигателя, создающего всасывание. Сам рекордсмен признался, что изобретение гаджетов увлекало его с самого детства и теперь он рад, что спустя четыре года ему удалось побить собственный рекорд.